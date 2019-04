“IN ITALIA CI AVREBBERO FATTO BENE POLITICI COME LA MERKEL” – LUIGI DI MAIO SI FA INTERVISTARE DA “DIE WELT” E TENDE LA MANO A ANGELONA E QUINDI AGLI ANTI-POPULISTI: “NON HO MAI ATTACCATO LA GERMANIA. IL DIBATTITO SUL SURPLUS COMMERCALE NON È LA PANACEA DI TUTTI I MALI” – L’OBIETTIVO È DISTANZIARSI DA SALVINI: “NOI NON STIAMO CON VISEGRAD…” - MA PRIMA O POI DOVRÀ DECIDERE CON CHI STARE. CON LA MERKEL O I GILET GIALLI?

Michele Esposito per “Ansa”

Una mano tesa a Angela Merkel, una stoccata alla compagine sovranista a trazione Lega. Luigi Di Maio, in un'intervista al quotidiano conservatore tedesco Die Welt, mette un altro mattone sul restyling nella narrazione del Movimento in vista delle Europee e prova un "contatto" con chi, nell'universo populista, è considerato come il nemico numero 1: la Germania.

Eppure, il capo politico M5S precisa di non aver mai attaccato Berlino e si spinge a dire di aver "più volte ribadito" che ci avrebbero fatto bene "politici come la Merkel". Non solo. Il vicepremier derubrica il surplus commerciale della Germania come il problema non principale dell'Ue e prende le distanze da chi, in Italia, ha sempre attaccato Berlino. E, in vista di un possibile scontro con la Lega per la poltrona di commissario Ue in quota italiana, lancia il suo amo sul "dicastero" europeo più lontano dal dossier migranti: "Penso che all'Italia debba ambire al prossimo commissario per le imprese e l'industria Ue.

Potremmo fare molto per una politica industriale comune europea", sono le sue parole. Il vicepremier ricorda inoltre di "essersi ispirato al modello tedesco" sulla riforma delle pensioni e dei centri dell'impiego e si augura una maggiore collaborazione con Berlino nella politica industriale. Nulla a che vedere, quindi, con le destre europee. "Sto formando un gruppo parlamentare nel Parlamento Ue" lontano dalla "destra populista" e allo stesso tempo "dai partiti tradizionali. Questo nuovo gruppo dice una cosa molto chiara: noi non stiamo con il quartetto di Visegrad che blocca un'equa distribuzione dei migranti", sottolinea Di Maio, ribadendo che il M5S "non sta con le forze negazioniste e anti-europeiste come Afd o altri".

Quelle stesse forze che, a Milano, lunedì saranno con Matteo Salvini per il lancio della campagna per le Europee. Nell'intervista a Die Welt c'è anche spazio per ribadire, ai tedeschi, la solidità dell'esecutivo. "Le elezioni europee non condizioneranno il nostro governo. I numeri nel Parlamento italiano restano gli stessi", sottolinea Di Maio tornando a rimarcare allo stesso tempo, "le differenze" tra M5S e Lega. "Credo in "Italia First", ma questo non vuol dire che io non punti a una " politica estera e di export comune in Europa", è la ricetta "europea" del leader del Movimento.

