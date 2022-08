“ITALIA, A PIENO TITOLO PARTE DELL’EUROPA, DELL’ALLEANZA ATLANTICA E DELL’OCCIDENTE” – IL PRIMO PUNTO (DI 15) DEL PROGRAMMA DELL’ALLENZA DI CENTRODESTRA È UN MESSAGGIO RIVOLTO A BRUXELLES E WASHINGTON: GIORGIA MELONI VUOLE RASSICURARE LE CANCELLERIE SUL POSIZIONAMENTO ANTI-RUSSO, NONOSTANTE LE SBANDATE PUTINIANE DI SALVINI E BERLUSCONI– LA BOZZA DI “ITALIA DOMANI”, IL PROGRAMMA QUADRO IN 15 PUNTI DELLA COALIZIONE

VERTICE CENTRODESTRA A MONTECITORIO 2

(ANSA) - "L'Italia, domani. Programma quadro per un Governo di centrodestra". E' il titolo della prima bozza, di cui l'Ansa ha visionato una copia, divisa in quindici punti in sette cartelle, licenziata oggi dal tavolo del centrodestra e che passerà ora all'esame dei leader della coalizione in vista della presentazione definitiva entro il 14 agosto. Il primo punto, scritto in neretto, definisce bene la collocazione internazionale dell'alleanza: "Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa più Europa nel Mondo".

SALVINI - BERLUSCONI - MELONI - VIGNETTA BY BENNY BERLUSCONI SALVINI MELONI SILVIO BERLUSCONI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI