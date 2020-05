PIÙ LEGGEVANO L'INTERVISTA A FRANCESCHINI, E PIÙ GLI ALBERGATORI ITALIANI S'INCAZZAVANO: IL VOUCHER PER LE VACANZE È PER FAMIGLIE CON MENO DI 35MILA EURO DI REDDITO LORDO ANNUO. MA GLI ALBERGATORI DEVONO ANTICIPARE LA SOMMA, DA RECUPERARE COME CREDITO D'IMPOSTA. PECCATO CHE DOPO TRE MESI DI LOCKDOWN NON ABBIANO UN EURO IN CASSA, E CHE QUEST'ESTATE POCHE FAMIGLIE CON REDDITO BASSO POTRANNO ANDARE IN HOTEL - IL FONDO PERDUTO? NON PER I GRUPPI ALBERGHIERI. E POI LE CILIEGINE…