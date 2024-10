“KAMALA NON È FORTE COME ME” – UN ESPERTO DI LABIALE RIVELA COSA SI SONO DETTI BIDEN E OBAMA AI FUNERALI DI ETHEL KENNEDY - IL VIDEO HA SCATENATO I TRUMPIANI SUI SOCIAL, CHE L’HANNO COME PROVA DEL TERRORE DEI DEM DI PERDERE LE ELEZIONI – DI FRONTE ALLE ESITAZIONI DI BIDEN, ANCORA (GIUSTAMENTE) INCAZZATO COME UNA BISCIA PER ESSERE STATO COSTRETTO ALLE DIMISSIONI, OBAMA RISPONDE… - VIDEO

JOE BIDEN PARLA CON BARACK OBAMA AI FUNERALI DI ETHEL KENNEDY

Il video di Joe Biden e Barack Obama impegnati a parlare fitto fitto al funerale di Ethel Kennedy mercoledì scorso ha scatenato i social.

Cosa si sono detti davvero? Erano così scuri in volto solo per il contesto funebre? Alcuni ipotizzano che i due leader democratici abbiano discusso in privato le possibilità di Kamala Harris di vincere le elezioni presidenziali del 2024.

Secondo un lettore labiale professionista, Jeremy Freeman, intervistato dal “DailyMail” Biden avrebbe detto a Obama: "Non è forte come me". E l'ex presidente avrebbe risposto: "È vero".

Freeman ha rivelato che i due uomini sembravano "molto solidali" l'uno con l'altro durante il dialogo. Tuttavia, i commenti decifrati potrebbero sollevare nuovi dubbi, in particolare riguardo all'efficacia della Harris nel contesto delle prossime elezioni.

? Lip Readers Catch Biden Whispering to Obama: ?? pic.twitter.com/f5JLeQ5wso — Empirical Eye (@Empirical_Eye) October 17, 2024

MEME SULL USO DEI FILTRI DI KAMALA HARRIS

Questa conversazione arriva a meno di venti giorni dalle elezioni americane il cui risultato, secondo l'influente analista elettorale Nate Silver, sono la corsa alla Casa Bianca si trova in una fase di incertezza totale, con il vantaggio iniziale della Harris su Donald Trump che sembra essere crollato. Secondo i bookmaker, Trump sta guadagnando terreno in modo significativo.

Durante il dialogo, Biden avrebbe detto a Obama: "Non è forte come me". Obama, apparentemente d'accordo, avrebbe risposto: "Lo so... è vero... abbiamo tempo". Successivamente, Obama avrebbe aggiunto: "No, questo non va", a cui Biden avrebbe risposto con un pensieroso "Hmm". Infine, Obama avrebbe sottolineato l'importanza di dedicare del tempo alla questione, dichiarando: "Penso sia importante avere un po' di tempo insieme, lo prenderemo con valore". Biden avrebbe concordato, affermando: "Sì, ci arriveremo in tempo".

elon musk donald trump jd vance

La conversazione sarebbe stata poi interrotta dall'arrivo di Bill Clinton, che si sarebbe avvicinato ai due, facendo un gesto verso la parte anteriore della cattedrale.

