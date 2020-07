“LAMPEDUSA COLLASSA MA LA SINISTRA PREFERISCE DIVERTIRSI IN MOTOSCAFO A ISCHIA” - SALVINI ALL’ATTACCO DI BOSCHI& FRIENDS – INTANTO MARIA ETRURIA A ISCHIA SFOGGIA UN LOOK AUDACE: FRANGETTA, CAMICETTA SCOLLATA E SHORTS. GIULIO BERRUTI ESCE ALLO SCOPERTO: "LA AMO"- MA LA EX DI LUI, L’ATTRICE E PRODUTTRICE AUSTRIACA FRAN KIRCHMAIR, RIVELA A “DI PIÙ'' CHE L’ATTORE L’AVREBBE CHIAMATA PER VEDERSI ANCORA...

La foto di Maria Elena Boschi in barca con i colleghi continua a far parlare. A dire la sua, seppur con qualche giorno di "ritardo", ecco Matteo Salvini. Il leader della Lega, di fronte ai continui sbarchi in arrivo nelle nostre coste, non può fare a meno di attaccare il governo:

"Sbarchi triplicati rispetto all’anno scorso, con i clandestini che vengono recuperati perfino in prossimità delle acque maltesi - esordisce su Twitter -. Lampedusa è al collasso e centinaia di immigrati scappano dai centri di accoglienza col rischio di diffondere il Covid-19. Eppure, ormai da un anno nessun parlamentare della maggioranza organizza gite per incontrare i finti profughi". Insomma, da quando i giallorossi sono saliti al governo.

Poi la frecciatina alla capogruppo di Italia Viva alla Camera, in compagnia sul motoscafo di niente di meno di Gennaro Migliore, il deputato pro-Carola Rackete: "Ora Pd e Iv preferiscono divertirsi in motoscafo al largo di Ischia. Altro che cancellare i decreti sicurezza: questo governo mette in pericolo l’Italia".

Ad avallare le parole dell'ex ministro dell'Interno sono i numeri: da gennaio 2020, come lui stesso tiene a precisare, si contano ben 12.228 arrivi clandestini a fronte dei 3.590 dello stesso periodo dell’anno scorso, esattamente quando Salvini era al governo". Il problema è anche un altro: "Dove sono finiti i ricollocamenti dei clandestini negli altri Paesi europei?" si chiede in quella che pare essere una domanda retorica.

Estate "in rosa" per Maria Elena Boschi, come la camicetta scollata che indossa a Ischia. Per l'ex ministra sono mesi di felicità grazie alla relazione con l'attore Giulio Berruti e alle vacanze, come quella che la deputata di Italia Viva si è regalata a Ischia. Non sola, ma con alcuni colleghi, tra cui Luciano Nobili e Gennaro Migliore. "Non l'avevo mai visitata - ha scritto Boschi su Instagram -: che luogo incantato. Che isola meravigliosa! Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici".

Maria Elena Boschi posta alcune foto che mostrano il suo nuovo look: frangetta sbarazzina, come va di moda in questo periodo, e un paio di pantaloncini corti bianchi che mettono in mostra le gambe. E i follower su Instagram apprezzano.

Giulio Berruti esce allo scoperto: "Amo Maria Elena Boschi". L'attore dopo le foto uscite su Chi a inizio luglio non poteva più nascondere l'evidenza. "Sono innamorato? Sì, lo sono. E’ inutile negarlo - ha così dichiarato poche settimane fa alla trasmissione di Rai Uno "C'è tempo per..." - visto che ci sono anche delle foto, ma non dico nulla di più". E' stata necessaria la televisione per far cedere la riservatezza di Beruti che al settimanale F aveva dichiarato da poco: "Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile.

È inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali". Berruti ha un lungo curriculum di attore cinematografico e televisivo: tra gli altri, è stato protagonista in "Ritorno a Rivombrosa", seguito di "Elisa di Rivombrosa", e in "Squadra Antimafia - il ritorno del boss". Berruti è anche laureato in Odontoiatria con specializzazione nel 2015 all'Università di Tor Vergata in Ortodonzia.

Cosa succede tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti? La storia d’amore dell’estate, finita su tutte le copertine, sembra conoscere un nuovo capitolo. L’ex di Giulio, l’attrice e produttrice austriaca Fran Kirchmair, ha raccontato al settimanale Di Più, che il loro rapporto non era ancora finito quando sono apparse le prime foto con la deputata di Italia Viva.

Ma non solo. Secondo l’ex fidanzata l’attore gli avrebbe chiesto di rivedersi, per parlare, facendole capire che tra con la Boschi c’era solo un rapporto di amicizia e niente di più…

Insomma “la mia storia d’amore con Giulio Berruti non era chiusa quando lui si è messo con Maria Elena Boschi. Mi ha mentito e l’ho mollato. Ma la cosa incredibile è che ancora oggi ripete che con la Boschi sono solo amici. Perché lo fa? Che cosa vuole da me? Perché non riesce a essere chiaro?”. Parole dell’ex fidanzata Fran Kirchmair che si fa delle domande alle quali non trova al momento nessuna risposta.

Quando Giulio ha conosciuto la Boschi “non ci eravamo lasciati, riflettevamo sul nostro rapporto. Poi, invece, un giorno ho visto le foto di lui con la Boschi e ho letto che stavano insieme. Tutto come se io non esistessi”.

Una volta vista le foto Fran ha preso il telefono e ha chiamato Giulio per chiedere spiegazioni. Cosa le ha dettp? “Mi ha giurato che con Maria Elena sono solo amici. Mi ha detto: “Non correre, rivediamoci, guardiamoci negli occhi e decidiamo cosa fare”. Una confusione assurda da cui ho deciso di tirarmi fuori”.

Ma non è ancora finita. “Giulio mi ha chiamato in questi giorni quando sul web è tornata a galla la nostra storia. Mi ha detto di essere infastidito dal vortice del gossip. Ha ripetuto: “Con la Boschi siamo solo amici”, ha aggiunto. E poi ancora: “Lo trovo un atteggiamento incomprensibile: o mente a me, o mente alla Boschi o mente a se stesso“. Un gossip che la parlamentare avrebbe fatto sicuramente volentieri a meno.

