“DALLA LEGA UN POPULISMO INCOMPATIBILE CON LE CAPACITÀ DI GOVERNO” – UNA BOMBA SI ABBATTE SUL “CAPITONE” A VERONA: FLAVIO TOSI, EX SINDACO, ARRIVATO TERZO AL PRIMO TURNO DELLE AMMINISTRATIVE, ATTACCA SENZA PELI SULLA LINGUA IL CARROCCIO GUIDATO DAL “CAPITONE” E PASSA A FORZA ITALIA, “UNICO BALUARDO RIMASTO DI PRAGMATISMO E CAPACITÀ DI GOVERNO” – TOSI SI È DETTO DISPONIBILE ALL’APPARENTAMENTO DELLE LISTE CON IL MELONIANO SBOARINA, CHE AL BALLOTTAGGIO SFIDERÀ DAMIANO TOMMASI, E ASPETTA UNA CHIAMATA…

Francesco Olivo per www.lastampa.it

flavio tosi antonio tajani

Molti dei nodi del centrodestra si fanno e si disfano a Verona. Oggi l'ultimo capitolo di una saga, che non dà l'idea di finire presto: Flavio Tosi, sindaco per dieci anni della città scaligera, è passato a Forza Italia, accusando la Lega di «un populismo incompatibile con le capacità di governo». Silvio Berlusconi gli dà il benvenuto: "Amministratore stimato e di grande esperienza, è stato artefice di un risultato importante anche in questa tornata di elezioni amministrative".

flavio tosi.

Tosi era stato espulso dalla Lega, nel 2015, dopo un lungo conflitto con Matteo Salvini, ma anche con il governatore veneto Luca Zaia. Il colpo di scena arriva tra il primo e il secondo turno delle comunali, l'ex sindaco si è candidato contro l'attuale primo cittadino Federico Sboarina che prova la riconferma con l'appoggio di Fratelli d'Italia (partito nel quale è confluito nel corso della consiliatura) e della Lega.

matteo salvini federico sboarina giorgia meloni luca zaia

Tosi invece aveva trovato il sostegno di Forza Italia. Per essere rieletto Sboardina deve superare il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi e quindi ha un tremendo bisogno dei voti del suo predecessore. I rapporti tra i due sono pessimi e questo complica di molto l'operazione, Tosi si è detto disponibile a un apparentamento, ma aspetta che Sboarina lo chiami.

Da Fratelli d'Italia si sta facendo pressione affinché questa telefonata venga fatta, perché perdere Verona significherebbe mutilare una vittoria alle amministrative che finora è sembrata netta.

matteo salvini giorgia meloni federico sboarina

L'ex sindaco di Verona ha spiegato così la sua scelta: «Oggi la casa naturale senza populismi è Forza Italia, è l'unico baluardo rimasto di pragmatismo e capacità di governo. La Lega ha scelto di essere populista e questo cozza evidentemente con le capacità di governo. Si vede anche nei risultati, infatti oggi non sta raccogliendo i consensi che potrebbe».

matteo salvini e flavio tosi 2

Il passaggio è stato ufficializzato dopo una telefonata con Berlusconi: «Mi riconosco nell'area pragmatica con capacità di governo che Forza Italia rappresenta senza urlare e essendo in grado di rappresentare il territorio. Così come mi riconosco in quei valori positivi che distinguono FI dal resto della coalizione». Per Berlusconi è il segnale che mancava per poter portare avanti la sua tesi: «Forza Italia è in forte ripresa, cuore e fulcro del centro destra: continueremo a lavorare per renderla ancora più forte». Messaggi di benvenuto sono arrivati anche dalla capogruppo al Senato Anna Maria Berinini.

matteo salvini e flavio tosi 5 salvini meloni e zaia insieme per sboarina matteo salvini e flavio tosi 6 matteo salvini e flavio tosi 1 flavio tosi passa a forza italia annamaria bernini flavio tosi antonio tajani paolo barelli matteo salvini e flavio tosi 4 matteo salvini e flavio tosi 7 flavio tosi antonio tajani