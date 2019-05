15 mag 2019 19:51

“LEI MI HA INTERROTTO TROPPE VOLTE. LA TELEVISIONE NON SI FA COSÌ” – BERLUSCONI FA FINTA DI ESSERE QUELLO DI UNA VOLTA E METTE SU UN SIPARIETTO CON BIANCA BERLINGUER A #CARTABIANCA – MA ALLA FINE SONO SOLO SORRISETTI, CON LA CONDUTTRICE CHE AMMICCA: “LO SAPEVO CHE QUALCHE CRITICA ME LA DOVEVA FARE, MA LA DOVEVO INTERROMPERE PER FORZA” – VIDEO