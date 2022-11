9 nov 2022 10:38

“LEI È IN PREDA A UNA FURIA BELLICISTA" – A “CARTABIANCA” VOLANO LE POCHETTE TRA GIUSEPPE CONTE E PAOLO MIELI – PER IL GIORNALISTA “L’EQUILIBRIO ARMATO IN UCRAINA È L’UNICA COSA CHE PUÒ AVVICINARE LA PACE” MA PEPPINIELLO APPULO NON CI STA E LO ACCUSA: "LEI PUÒ GARANTIRE CHE NON CI SIA UNA DEFLAGRAZIONE NUCLEARE?” – CONTE COMUNQUE PARE ESSERSI DIMENTICATO CHE ANCHE I 5 STELLE DIEDERO IL LORO CONSENSO IN PARLAMENTO PER MANDARE ARMI IN UCRAINA… - VIDEO