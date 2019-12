“LEI RITIENE CHE IO COSÌ PERDA CREDIBILITÀ? LEI È UN ITALOSCETTICO” - IN CONFERENZA GIUSEPPE CONTE STIZZITO CON UN GIORNALISTA CHE NE METTEVA IN DISCUSSIONE LA BONTÀ DELL'OPERATO SUL MES - “GIUSEPPI” HA SCHERZATO QUANDO ROCCO CASALINO GLI HA MOSTRATO DELLE AGENZIE DURANTE UN INCONTRO CON I GIORNALISTI: "NON MI FATE AGGIORNARE. LANCIAMO QUI LE NOTIZIE..." - VIDEO

1 - GIUSEPPE CONTE SBROCCA COL GIORNALISTA IN CONFERENZA STAMPA: "IO POCO CREDIBILE? LEI ITALOSCETTICO"

Da www.liberoquotidiano.it

Nervi a fior di pelle per Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa che ha seguito i lavori del Consiglio Europeo. Interpellato da un giornalista che ne metteva in discussione la bontà dell'operato sul Mes, il fondo salva-Stati sul quale in settimana sono state approvate risoluzioni a Camera e Senato, il premier risponde a brutto muso: "Se abbiamo un Parlamento sovrano, non dobbiamo vergognarci di nulla - premette -. Non dobbiamo preoccuparci di nulla se non è stata apposta nessuna firma. Lei sta sbagliando completamente prospettiva.

La credibilità è dimostrata dal fatto che non ho cambiato idea: le mie parole sono in continuità con quelle di giugno, non mi sono spostato di un millimetro. La seconda risoluzione è in continuità sulla prima", rimarca difendendo il suo operato. Dunque, da parte di Conte, un attacco diretto al giornalista: "Se poi gli altri ci seguono, condividono e mi appoggiano tutti, mentre lei ritiene che io così perda credibilità, lei è un italoscettico. Lo dico francamente, so che è materia opinabile. Ognuno ha le sue opinioni, però mi lasci esprimere anche le mie", conclude un premier irritatissimo.

2 - ROCCO CASALINO ALLONTANATO DA GIUSEPPE CONTE IN CONFERENZA STAMPA: "LANCIAMO QUI LE NOTIZIE"

Da www.liberoquotidiano.it

Il premier Giuseppe Conte, a Bruxelles per l’Eurosummit, sta lavorando per una modifica del punto 2 delle conclusioni del Mes. In questi giorni non è prevista nessuna firma del fondo salva stati perché "come da risoluzione del Parlamento noi puntiamo ancora a migliorarlo su aspetti per nulla secondari", ha spiegato Conte che poi ha spiegato ancora una volta come verrà coinvolto ampiamente il Parlamento: "Aspettiamo a dare una data, assolutamente".

Nel frattempo in uno degli incontri con la stampa il premier ha scherzato e fatto battute quando il suo portavoce Rocco Casalino, il quale gli ha mostrato delle agenzie durante un incontro con i giornalisti. Agenzie a cui però non era interessato: "Non mi fate aggiornare. Lanciamo qui le notizie", ha affermato il premier, allontanando Conte. Mistero su cosa recitasse il dispaccio.