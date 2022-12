16 dic 2022 12:01

“LETIZIA MORATTI CANDIDATA AL PIRELLONE? NON E’ PANE PER I SUOI DENTI. MAJORINO? PIUTTOSTO CHE FARMI GOVERNARE DA LUI TORNO IN CLINICA” – A 79 ANNI “LITTORIO” FELTRI CI INFLIGGE LA SUA NUOVA DISCESA IN CAMPO CON FRATELLI D'ITALIA ALLE REGIONALI IN LOMBARDIA: “BASTA GUAI, MI CANDIDO. SE SARÀ UNA ROTTURA DI COGLIONI LO DIRÒ DOPO. L'ESPERIENZA IN COMUNE? TERRIFICANTE” - E' CHIARO CHE ORMAI FELTRI S'ANNOIA E GIOCA CON LA POLITICA: TROVATEGLI QUALCOSA DA FARE...