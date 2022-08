17 ago 2022 09:30

“LETTA HA SPOSTATO L’ASSE DEL PD A SINISTRA” – ALESSIA MORANI, CHE HA RIFIUTATO LA CANDIDATURA DOPO ESSERE STATA PIAZZATA IN UN COLLEGIO NON SICURO: “MI AUGURO CHE LE SCELTE NON SIANO STATE DETERMINATE DA RANCORI DEL PASSATO. L’ESCLUSIONE DI LUCA LOTTI? CHI HA GARANTITO LA TENUTA DEL PD ALL'EPOCA DELLA SCISSIONE DI RENZI MERITAVA UNA CONSIDERAZIONE IN PIÙ. IL CONGRESSO DELL'ANNO PROSSIMO SARÀ UN'OCCASIONE PER RIFLETTERE SULLO SBANDAMENTO DI UNA LINEA POLITICA. SIAMO PASSATI DAL CONTE RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI AL VIVA DRAGHI..."