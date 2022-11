“LIBEREREMO ANCHE IL DONBASS E LA CRIMEA” – ZELENSKY FESTEGGIA LA RICONQUISTA DI KHERSON E PROMETTE DI RIPRENDERSI TUTTI I TERRITORI ANNESSI DALLA RUSSIA (COSA NE PENSA IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI BIDEN?) - L'EX PRESIDENTE RUSSO DMITRI MEDVEDEV AVVERTE: “NON ABBIAMO USATO ANCORA TUTTO IL NOSTRO ARSENALE. QUESTA È SOLO GENTILEZZA UMANA”

1 - ZELENSKY, COME KHERSON LIBEREREMO ANCHE DONBASS E CRIMEA

Da www.repubblica.it

kherson liberata

"Non penso ci sia persona che non abbia visto i video del nostro popolo che, a Kherson, saluta i difensori ucraini. Ci saranno altri incontri come questo, nelle città e villaggi ancora sotto l'occupazione" russa. Lo ha promesso, nel suo ultimo videomessaggio su Telegram, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo indietro nessuno", prosegue il messaggio, "avverrà lo stesso a Genichesk e Melitopol. Arriveremo in tutte le nostre città e villaggi in Donbass e in Crimea".

2 - MEDVEDEV AVVERTE, NON ABBIAMO ANCORA USATO TUTTO L'ARSENALE

(ANSA) - "Mosca continuerà a riprendersi i territori russi e per ovvie ragioni non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili armi di distruzione" in Ucraina. "Questo non solo per la nostra gentilezza umana", ma "tutto ha il suo tempo".

Lo scrive l'ex presidente russo Dmitri Medvedev in un post su Telegram. "Ricordiamo - ha aggiunto alludendo al ritiro da Kherson - che noi stiamo cercando di salvare il più possibile le vite dei nostri militari e civili mentre i nostri nemici no. E qui sta la nostra grande differenza morale con loro".

kherson liberata SOLDATI UCRAINI SUL FRONTE DI KHERSON SOLDATO UCRAINO CON DRONE A KHERSON

controffensiva ucraina nella regione di kherson 3