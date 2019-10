“AL LICEO MI CHIAMAVANO CAZZOLINA” - IL SOTTOSEGRETARIO ALL’ISTRUZIONE LUCIA AZZOLINA, DEFINITA DA “LIBERO” “IL SEGRETO SEXY DEL M5S”: “IL ROSSETTO ROSSO? DA QUANDO MI HANNO DEDICATO UN ARTICOLO ME LO METTO ANCORA DI PIÙ” - “AMO IL MARE, ANDREI AL PAPEETE MA NON COME SALVINI. PENSATE SE IO FOSSI ANDATA LÌ IN COSTUME CON TUTTI GLI UOMINI INTORNO. DA ALLORA IL MOJITO È DIVENTATA LA MIA BEVANDA PREFERITA…”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Il sottosegretario all'Istruzione Lucia Azzolina aveva un soprannome molto particolare: 'Cazzolina'. L'onorevole lo ha raccontato oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, nel corso di una lunga intervista dove si è raccontata al di fuori della politica, a partire dal curioso nome che le avevano affibbiato a scuola. “Al liceo mi chiamavano 'Cazzolina'...” E le dispiaceva? “No, ci ridevo sopra. E i miei compagni di allora mi chiamavano anche 'Oracolo', perché ero una secchiona...” Il quotidiano Libero l'ha definita 'il segreto sexy del M5S, capello nero e rossetto rosso fuoco'.

E' d'accordo? “Sul rossetto rosso anche l'Espresso mi aveva dedicato un articoletto. Da quel momento in poi me lo metto ancora di più, è direttamente proporzionale questa cosa..." E sull'essere il 'segreto sexy del M5S'? "Non vorrei che si guardassero le donne in politica con gli stereotipi, vorrei che si guardasse la testa delle persone”.

Come andava a scuola il sottosegretario all'Istruzione? “Avevo 10 in storia, arte e italiano, 9 in fisica, 8 in matematica. Agli esami di Stato i miei professori scrissero una menzione sul mio diploma perché non c'era ancora la lode: presi 100/100”. Se dovesse scegliere, lei preferirebbe andare alla Leopolda o al Papeete Beach? “Io amo il mare, andrei al Papeete ma non come ci è andato Salvini. Pensate se fossi andata io, donna e del M5S, lì in costume, con tutti gli uomini in costume intorno”.

E si sarebbe bevuta un mojito come il leader leghista? “Da quel momento il mojito è diventata la mia bevanda preferita”. Quindi lei il mojito lo ha bevuto per festeggiare la caduta del precedente governo...”Si, dai, perché no...”, ha concluso la Azzolina a Un Giorno da Pecora.

