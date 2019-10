LA “LINK UNIVERSITY” È COME IL MIELE: CI VANNO TUTTI (ANCHE SE È NEI CASINI PER IL CASO MIFSUD E RUSSIAGATE) - I DUE EX "NEMICI" ROBERTA LOMBARDI E IL PIDDINO SMERIGLIO, GIA' BRACCIO DESTRO DI ZINGARETTI IN REGIONE, SI SONO INCONTRATI E CONFRONTATI AL CAMPUS CON LA BENEDIZIONE DI VINCENZO SCOTTI…

Gianluca Roselli per “il Fatto quotidiano”

Prove tecniche di alleanza tra Pd e 5 Stelle anche in Regione Lazio, con la benedizione di Vincenzo Scotti, ex ministro Dc ora patron della Link Campus University, dove ieri è andato in scena un confronto tra due ex nemici: Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Pisana, e Massimiliano Smeriglio, neo eurodeputato del Pd fino a ieri braccio destro di Nicola Zingaretti in Regione. Molto ruota attorno alla mozione di sfiducia che la Lega ha presentato contro Zingaretti e che M5S sosterrà.

“Confermo che, se la mozione arriverà in Aula, voteremo a favore. Siamo all’opposizione e continueremo a comportarci come tali”, ha assicurato Lombardi. Che però sa benissimo che la sfiducia a Zingaretti non vedrà mai la luce: non solo perché il governatore ha la maggioranza in consiglio, anche se solo per un voto, ma pure perché lo stesso gruppo pentastellato alla Pisana si è spaccato e tra di loro c’è chi non la sosterrà mai.

Per il resto, “chi l’avrebbe mai detto un anno fa che saremmo stati al governo del Paese…?”, si chiede Lombardi. Che promuove le cose finora fatte dal governo Conte.“In un mese e mezzo abbiamo tagliato i parlamentari, messo in campo la manovra di bilancio e riportato la lotta all’evasione in testa all’agenda …”. Un po’ meno entusiasta, ma pur sempre soddisfatto, Smeriglio: “Quando io per primo parlai di una possibilità di alleanza Pd-5 Stelle venni spernacchiato da molti a sinistra, quegli stessi che oggi sono ministri…”.