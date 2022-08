“I LISTINI BLOCCATI LASCIAMOLI ALLA MELONI O A LETTA” – LA LISTA BLINDATA DEI FEDELISSIMI DI CONTE FA INCAZZARE DANILO TONINELLI: “VOTIAMO I NOSTRI PORTAVOCE DEL M5S! CERCHIAMOLI NEI LISTINI LIBERI E APERTI, DOVE TUTTI PARTONO DALLA STESSA LINEA DI PARTENZA. UNA CANDIDATA COME CHIARA APPENDINO MERITA DI ESSERE ELETTA PERCHÉ HA PRESO PIÙ VOTI DAGLI ISCRITTI GRAZIE AL SUO ECCELLENTE LAVORO DA SINDACA, NON PERCHÉ È BLINDATA DA UNA SCELTA CHE NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LA DEMOCRAZIA DIRETTA..."

Conte Toninelli

(ANSA) - "Votiamo i nostri portavoce del M5S! Cerchiamoli nei listini liberi e aperti, dove tutti partono dalla stessa linea di partenza.

I listini bloccati lasciamoli alla Meloni o a Letta. Una candidata come Chiara Appendino merita di essere eletta perché ha preso più voti dagli iscritti grazie al suo eccellente lavoro da sindaca, non perché è blindata da una scelta che non ha nulla a che vedere con la democrazia diretta.

giuseppe conte chiara appendino 1

Lei e tanti altri come lei, si meritano questo!". Così il senatore M5s Danilo Toninelli in un post in cui invita la base a votare per le parlamentarie 5 stelle aperte oggi dalle 10 alle 22.

CONTE TONINELLI