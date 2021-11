PRENDETE I POPCORN: STA PER ARRIVARE LA RESA DEI CONTI DEL PD ROMANO (E QUINDI DI QUELLO NAZIONALE) - SI SCRIVE GUALTIERI, MA IL VERO SINDACO DI ROMA E' CLAUDIO MANCINI, RAS DEL PD ROMANO IN DUPLEX CON GOFFREDO BETTINI (I DUE CHE FECERO NAUFRAGARE L'ACCORDO LETTA-CALENDA PER IL CAMPIDOGLIO) - IL GELO TRA GUALTIERI E ZINGARETTI AL COMPLEANNO DI BETTINI PER LA NOMINA DI ALBINO RUBERTI - LA BATTAGLIA PER IL DOPO-ZINGA ALLA REGIONE LAZIO: D'AMATO VS GASBARRA...