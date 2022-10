“PER LIZ TRUSS I GIOCHI SONO FINITI” – I TORY ORMAI HANNO MESSO NEL MIRINO LA PREMIER BRITANNICA: “ORA LA QUESTIONE È COME VERRÀ GESTITA LA SUCCESSIONE” – LEI PERÒ POTREBBE RIBALTARE IL TAVOLO E, INVECE CHE DIMETTERSI E DARLA VINTA A BORIS JOHNSON, CHIEDERÀ DI TORNARE AL VOTO. BRAVA: COSÌ (RE CARLO PERMETTENDO) TORNERANNO AL GOVERNO I LABURISTI E IL MINI-TRUMP D’ALBIONE FINIRÀ AI GIARDINETTI…

Da “il Giornale”

«I giochi sono finiti» per la premier britannica Liz Truss». A dirlo apertamente in pubblico è stato il deputato Tory Crispin Blunt, il primo parlamentare conservatore a esprimersi così dopo la crisi che ha colpito il governo e la cacciata del ministro delle Finanze Kwasi Kwarteng, sostituito da Jeremy Hunt.

«Penso che i giochi siano finiti e ora la questione sia come verrà gestita la successione», ha affermato Blunt in un'intervista su Channel 4. Interpellato sul come il cambio di leadership potrà avvenire, dopo poco più di un mese dall'incoronazione della Truss che ha sostituito Boris Johnson, Blunt ha sottolineato che «se la maggioranza nel partito ritiene che dobbiamo cambiare, allora si farà».

boris johnson a balmoral

E intanto nel tentativo di rimettere la barca in linea di galleggiamento ieri la premier ha incontrato il nuovo ministro dell'Economia Hunt, per preparare la strategia del governo e portare avanti il piano fiscale che il cancelliere dello Scacchiere dovrà presentare il 31 ottobre. «La spesa pubblica non aumenterà tanto quanto le persone si aspettavano e chiederemo a tutti i dipartimenti strategie per risparmiare. E le tasse non saranno tagliate così rapidamente come previsto», ha chiarito il nuovo ministro in un'intervista alla Bbc nel corso della quale ha ribadito che prenderà «decisioni molto difficili» per tenere sotto controllo il debito pubblico e «mostrare al mondo che possiamo rendere conto di ogni centesimo speso».

