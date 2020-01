“LUCIA DOVREBBE PROVARE VERGOGNA A RACCONTARE BALLE” - IL PADRE DELLA BORGONZONI A "LA ZANZARA": “È FALSO CHE NON CI PARLIAMO DA QUANDO AVEVA 5 ANNI. SE VINCE SARÒ IL PRIMO A MANDALE UN TELEGRAMMA. SALVINI È UN PANZONE, LA MELONI MI È PIÙ SIMPATICA DI LUI MA È UNA FASCISTELLA” - “MI DOVREBBERO DARE UNA MEDAGLIA PERCHÉ COMBATTO IL FAMILISMO. I QUADRI DONATI ALLE SARDINE? PORTANO UNA VENTATA DI ARIA FRESCA ALLA SINISTRA E..”

Da “la Zanzara - Radio 24”

giambattista borgonzoni

“Se avete occasione praticamente di sentire mia figlia Lucia, ditele semplicemente che provi un po’ di umana vergogna nel raccontare balle tipo io non parlo più con mio padre da quando avevo cinque anni. Questa è una bugia sesquipedale”. Lo dice a La Zanzara su Radio 24 Giambattista Borgonzoni, padre di Lucia Borgonzoni, candidata leghista del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia Romagna. Lo ha detto lei, però. Ha detto testualmente: non ci parlo da quando avevo 5 anni: “Questo è assolutamente falso. E’ una falsità a livello documentale, ma lei mi ha fatto una domanda ed io giustamente le do la risposta. E’ falso e dimostrabile”.

LUCIA BORGONZONI

matteo salvini lucia borgonzoni 1

“Quando vedo il panzone Salvini – dice poi Borgonzoni, che ha annunciato il suo voto per Bonaccini e ha anche donato dei quadri alle Sardine – penso che dovrebbe pagare i diritti e le royalty ad Albanese che nel 2008 ha inventato la figura del ministro della paura…ma Salvini le royalty le paga ad Albanese si o no?”. Che bisogno c’era di dare alle sardine i quadri della sua famiglia? Quanti soldi sono?: “No, io non entro in questo merito. Diciamo semplicemente che ritengo che le Sardine a mio avviso portano una ventata di aria fresca nell’ambito della sinistra italiana. E questo lo trovo eccezionale”.

giambattista borgonzoni mattia santori roberto morgantini lucia borgonzoni matteo salvini

Ma sono acerrimi nemici di sua figlia: “Ma mi scusi, io le rispondo subito con una domanda. Ma secondo voi ascendenti e discendenti devono avere necessariamente gli stessi orizzonti culturali e politici?”. Le provoca dolore vedere sua figlia candidata con la Lega?: “No, assolutamente non mi dà dolore. Io penso che è una persona molto borgonzoniana, per cui scusate la supponenza, persona di qualità. Ma se c’è un dramma in Italia è il familismo. Io dovrei ricevere una bella medaglia. Magari una patacca di rame e sentirmi dire: quanto sei bravo Borgonzoni che rompi questo tabù orrendo del familismo. Il familismo sta distruggendo l’Italia, vi rendete conto?”. “E’ più che possibile - dice ancora – che mia figlia possa vincere le elezioni, e il mio sarà uno dei primi telegrammi. Non c’è problema”.

giambattista borgonzoni 1

LUCIA BORGONZONI DA GIOVANE iva garibaldi beppe convertini lucia borgonzoni foto di bacca (2)

“La Meloni – aggiunge ancora - mi è più simpatica di Salvini. Perché è donna, per la vitalità che esprime, perché è ruspante”. La considera una fascista?: “Beh, sì, insomma, una fascistella”. E se vanno al governo Salvini e Meloni?: “Spero di non essere impiccato. Perché, come dire? Questo scandalo nel paese del familismo, un padre che esprime opinioni dissenzienti dalla figlia…”

FAVINO BORGONZONI LUCIA BORGONZONI SYLVESTER STALLONE lucia borgonzoni foto di bacco (1) LUCIA BORGONZONI lucia borgonzoni foto di bacco (2) LUCIA BORGONZONI 1 LUCIA BORGONZONI E MATTEO SALVINI AL MARE il confronto tra stefano bonaccini e lucia borgonzoni a cartabianca LUCIA BORGONZONI christian raimo su salvini e borgonzoni LUCIA BORGONZONI MATTEO SALVINI lucia borgonzoni senatrice foto di bacco GIAMBATTISTA BORGONZONI LUCIA E GIAMBATTISTA BORGONZONI LUCIA BORGONZONI MATTEO SALVINI - LUCIA BORGONZONI - ALAN FABBRI MATTEO SALVINI E LUCIA BORGONZONI AL NOVEMBER PORC DI POLESINE PARMENSE giambattista borgonzoni 2 il confronto tra stefano bonaccini e lucia borgonzoni a cartabianca 1