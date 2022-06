“IL M5S? SI ASSISTE A CROLLI DI CONSENSO FINO AL 90% RISPETTO A QUELLI CHE FURONO I RISULTATI OTTENUTI NEL 2017” – ENRICA SABATINI, COMPAGNA DI DAVIDE CASALEGGIO, MARAMALDEGGIA SUL MOVIMENTO SNOCCIOLANDO DATI IMPIETOSI: “I VOTI TOTALI OTTENUTI NEL 2017 FURONO 347.021, NEL 2022 SONO, AL NETTO DI RICONTEGGI, 66.501. I VOTI DI LISTA? NEL 2017 LA MEDIA ERA 11,51%, NEL 2022 DIVENTA 3,83%” - I CINQUESTELLE HANNO PERSO 302 CONSIGLIERI COMUNALI (QUASI IL 90%) E DEI 10 SINDACI M5S CHE SI SONO PRESENTATI DA SOLI, QUELLI ENTRATI SONO ZERO…

Da “Libero quotidiano”

Non è la prima volta che Enrica Sabatini, compagna di Davide Casaleggio nonché mamma dei suoi due gemelli, rompe il silenzio per affondare il colpo sul Movimento Cinquestelle, una realtà che conosce molto bene, visto che è socia dell'Associazione Rousseau nonché responsabile del settore ricerca e sviluppo. «ll MoVimento alle amministrative 2022 non perde, ma sprofonda. Terminati i ballottaggi, i numeri definitivi sono impietosi», osserva.

«Si assiste a crolli fino al 90% rispetto a quelli che furono i risultati ottenuti nel 2017 e che porteranno un anno dopo il MoVimento a essere la prima forza politica al governo nel 2018. Nel dettaglio, i voti totali ottenuti nel 2017 furono 347.021, nel 2022 sono, al netto di riconteggi, 66.501. Un crollo del consenso generale del -80%. Voti di lista: nel 2017 la media era 11,51%, nel 2022 diventa 3,83%.

Numero liste e sindaci presentati: nel 2017 il MoVimento presentó 224 liste, nel 2022 diventano 67. Una diminuzione del 70,09% I candidati sindaci del m5s, invece, erano 224 nel 2017, mentre nel 2022 solo 10 registrando un - 95,5 %. Ma quello che sicuramente lascia senza parole», insiste, «è il dato in termini di persone entrate nelle istituzioni».

Nel 2017, infatti, entrarono 337 consiglieri, nel 2022 si arriva leggendo le ultime stime a soli 35 consiglieri. Un numero insufficiente anche per completare il consiglio comunale di una città come Bologna, all'inizio una delle roccaforti grilline. In sintesi: i Cinquestelle hanno perso 302 consiglieri comunali (quasi il 90%) e dei 10 sindaci M5S che si sono presentati da soli, quelli entrati sono: zero.

Se ne ricava una «irrilevanza politica del MoVimento sui risultati totali ottenuti nella coalizione di centrosinistra e, dall'altra, l'inconsistenza di vantaggi per il MoVimento di essere alleato al centrosinistra». A febbraio Enrica Sabatini ha pubblicato il libro "Lady Rousseau" in cui ha svelato tutti i segreti e i retroscena della piattaforma Rousseau e del conflitto Casaleggio-Movimento 5 stelle.

