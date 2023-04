30 apr 2023 08:20

“MA COME CAZZO SI FA A RIPORTARE LA SINISTRA AL GOVERNO CON UNA CONSULENTE IN ARMOCROMIA?” – GIUSEPPE CRUCIANI A “LA ZANZARA” NE DICE DI TUTTI I COLORI ALLA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD, ELLY SCHLEIN, CHE HA DETTO DI ESSERSI AFFIDATA A UNA CONSULENTE D’IMMAGINE DA 300 EURO L’ORA: “DA DOVE POTEVA RICOMINCIARE LA SINISTRA,? DA UN CONSULENTE DI ARMOCROMIA. MA VAFFANCULO!” – E PARENZO: “SE UNA PERSONA DI SINISTRA SI VESTE IN MANIERA ELEGANTE DIVENTA RIDICOLA? NICOLA PORRO SI VESTE HERMES...”