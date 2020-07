“MA A CONTE COME SALTA IN TESTA DI APRIRE COSÌ A BERLUSCONI?”, BEPPE GRILLO STRONCA LA MOSSA DI 'GIUSEPPI' - GRAN PARTE DEI DIRIGENTI E PARLAMENTARI A 5 STELLE SONO SALTATI SULLA SEDIA PER LE PAROLE DEL PREMIER, CHE NON SOLO HA SPESO PAROLE D’ELOGIO PER IL CAV, MA È ANCHE ENTRATO A GAMBA TESA SU PD E M5S, CALDEGGIANDO UN’ALLEANZA PER LE ELEZIONI REGIONALI…

Da liberoquotidiano.it

“Ma come gli salta in testa di aprire così a Silvio Berlusconi?”. Beppe Grillo in una chiamata con un dirigente del M5s perde la pazienza con Giuseppe Conte. Nonostante sia uno dei suoi principali sponsor in seno al governo, il garante grillino ha preso malissimo l’uscita del premier su quello che ha sempre definito lo “Psiconano”.

Addirittura il Corriere della Sera parla di gran parte dei dirigenti e parlamentari a 5 Stelle che sono saltati sulla sedia per le parole di Conte, che non solo ha aperto al Cav ma è anche entrato a gamba tesa su Pd e M5s, caldeggiando un’alleanza per le elezioni regionali. “Sarebbe una sconfitta per tutti, anche per me, se non si trovasse un modo per fare un passo avanti”: queste le dichiarazioni del premier, che però non fanno altro che alimentare tensioni, dato che un accordo sulle regionali appare pura utopia.

E poi c’è la questione Berlusconi, con il Corsera che riassume molto bene il pensiero dell'inquilino di Palazzo Chigi: “Ci sono voti da trovare, c’è una maggioranza da puntellare, c’è un governo da salvare. Per questo Conte si profonde in inchini nei confronti di Forza Italia”, definita l’opposizione più costruttiva e responsabile.

