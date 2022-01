“MA NON MI ROMPERE I COGLIONI, FACCIA DI MERDA” – IL PRIMO COLLEGAMENTO DI ENRICO LUCCI PER “STRISCIA LA NOTIZIA” FINISCE CON UN SUPER-SCAZZO DI VITTORIONE SGARBI – L’INVIATO DELLA TRASMISSIONE SI PRESENTA CON DUE SIGNORINE POCO VESTITE E PROVA A CONVINCERE VITTORIONE A TELEFONARE A BERLUSCONI. E QUELLO SBROCCA: “TELEFONAGLI TU, TI PAGA LO STIPENDIO, “NON MI ROMPERE IL CAZZO” - VIDEO

vittorio sgarbi sbrocca contro enrico lucci striscia la notizia 8

VIDEO – VITTORIO SGARBI VS ENRICO LUCCI

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/enrico-lucci-in-diretta-dal-quirinale-primo-giorno-di-votazioni_76239.shtml

Da www.liberoquotidiano.it

A Striscia la Notizia, il clamoroso e attesissimo gran ritorno di Enrico Lucci in veste di inviato. Il tutto oggi, lunedì 24 gennaio, un'occasione speciale: primo giorno di voto per il Quirinale, concluso con prevista e prevedibile fumata nera. E così eccolo, Lucci, in collegamento con il tg satirico di Canale 5 direttamente fuori dai palazzi del potere di Roma.

vittorio sgarbi sbrocca contro enrico lucci striscia la notizia 5

In sua compagnia, due vistose donne e Vittorio Sgarbi. Le due, vestite in modo assai provocante, spiegano di essere "due grandi elettrici di Silvio Berlusconi" e di far parte dell'"operazione scoiattolo", ossia la caccia ai voti per la corsa al Colle, poi naufragata, e coordinata proprio dal critico d'arte. "Ma Silvio sta all'ospedale, queste non sanno niente...", scherza Enrico Lucci.

vittorio sgarbi sbrocca contro enrico lucci striscia la notizia 1

Si passa poi da Sgarbi, con l'inviato di Striscia che prova a convincerlo a telefonare a Berlusconi, che come è noto si trova ora al San Raffaele di Milano. "Sta all'ospedale", taglia corto Sgarbi, che poi rifiuta anche di telefonare a Pierferdinando Casini. "Incorruttibile", scherza Enrico Lucci.

A quel punto, dopo qualche altra insistenza, ecco che Sgarbi sbrocca: "Ma non rompere il ca***. A chi devo telefonare, faccia di mer***? Non mi rompere i cogl***, non mi rompere il ca***. Telefona tu e non rompermi i cog***". Insomma, un Vittorio Sgarbi nervosissimo, pur tra le risate in studio di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Già, nervi a fior di pelle nel bel mezzo della corsa al Quirinale.

vittorio sgarbi sbrocca contro enrico lucci striscia la notizia 2 vittorio sgarbi sbrocca contro enrico lucci striscia la notizia 7 vittorio sgarbi sbrocca contro enrico lucci striscia la notizia 3 vittorio sgarbi sbrocca contro enrico lucci striscia la notizia 4 vittorio sgarbi sbrocca contro enrico lucci striscia la notizia 6