30 apr 2022 14:58

“MAD VLAD” FA ALL IN - PUTIN POTREBBE ABBANDONARE IL TERMINE "OPERAZIONE SPECIALE" PER INDICARE L'INVASIONE DELL'UCRAINA E PARLARE DI “GUERRA TOTALE” A KIEV - LO RIPORTA L'INDEPENDENT CITANDO INDISCREZIONI DI FUNZIONARI RUSSI E OCCIDENTALI - IN CERCA DI UNA "RIVINCITA" PER I FALLIMENTI MILITARI, GLI ALTI UFFICIALI DELL'ESERCITO RUSSO STAREBBERO SPINGENDO IL PRESIDENTE RUSSO AD ANNUNCIARE IL CAMBIAMENTO DURANTE LA PARATA ANNUALE DEL GIORNO DELLA VITTORIA IL 9 MAGGIO