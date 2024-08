“MADURO È STATO CHIARAMENTE SCONFITTO ALLE ELEZIONI” - GLI STATI UNITI PRENDONO POSIZIONE NEL CAOS VENEZUELA - MADURO RISPONDE CON LA PROPAGANDA: “'I MEDIA INTERNAZIONALI PROMUOVONO LA GUERRA CIVILE. L'OCCIDENTE NON ACCETTA CHE IL VENEZUELA HA DIRITTO AL SUO PROGETTO INDIPENDENTE E SOVRANO” - LA LEADER OPPOSIZIONE, MARIA CORINA MACHADO, CHIAMA IL PAESE A UNA “MOBILITAZIONE” DOPO AVER DENUNCIATO “UN'ESCALATION CRUDELE” E 278 ARRESTI - IL PARTITO DI OPPOSIZIONE “VOLUNTAD POPOLAR” SOSTIENE CHE IL PROPRIO COORDINATORE POLITICO NAZIONALE, FREDDY SUPERLANO, SIA STATO ARRESTATO E TORTURATO - LE FORZE ARMATE INIZIANO PATTUGLIAMENTI MASSICCI…

VENEZUELA: USA, MADURO SCONFITTO 'CHIARAMENTE' ALLE ELEZIONI

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 31 LUG - Il capo della diplomazia statunitense per l'America Latina, Brian Nichols, ha dichiarato che il candidato dell'opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia ha "chiaramente" sconfitto il presidente uscente Nicolas Maduro.

Il sottosegretario di Stato americano ha aggiunto in un discorso all'Organizzazione degli Stati americani (OSA) che la differenza si conta in "milioni di voti" e si tratta di una vittoria "irrefutabile. Dati questi risultati - sottolinea Nichols -, la ragione (delle autorità in carica, ndr) per rifiutarsi di condividerli è ovvia".

MADURO, 'I MEDIA INTERNAZIONALI PROMUOVONO LA GUERRA CIVILE'

(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - Nicolas Maduro ha accusato oggi i media internazionali di promuovere la guerra civile nel Paese. "Perché dovete mettere il paese in una guerra civile con i vostri media, sono qui per affrontarvi, non ho paura delle menzogne", ha affermato rivolgendosi a giornalisti della stampa estera in una conferenza convocata a Caracas appositamente.

"L'occidente non accetta che il Venezuela ha diritto al suo progetto indipendente e sovrano", ha aggiunto il leader chavista. Maduro è al centro dell'attenzione internazionale per la proclamazione della sua vittoria alle elezioni presidenziali di domenica da parte del Consiglio nazionale elettorale (Cne) nonostante non siano stati presentati ancora i verbali ufficiali degli scrutini.

La decisione della Cne ha provocato le proteste dell'opposizione che ha pubblicato a sua volta i verbali in suo possesso che dimostrerebbero invece un'ampia vittoria dello sfidante, Edmundo Gonzalez Urrutia. Nelle 48 ore successive agli scrutini si registrano almeno 11 vittime durante le proteste che si sono svolte in tutto il Paese.

MADURO, 'DIALOGO CON USA SOLO SE RISPETTERÀ ACCORDI DEL QATAR'

(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - "Il Venezuela riprenderà i colloqui con gli Stati Uniti ma solo sulla base del compimento degli accordi firmati in Qatar". Lo ha detto il presidente Nicolas Maduro in una conferenza stampa con i media internazionali a Caracas avvertendo che potrebbe anche decidere di pubblicare il contenuto degli accordi sui suoi social.

"A differenza di Biden prometto di non perdere la pazienza, se rispetteranno il Venezuela riprenderemo il dialogo, il Venezuela non si tratta come una colonia", ha aggiunto. Maduro ha quindi sottolineato che le questioni politiche non influiranno su quelle economiche a futuro. "Abbiamo contratti già firmati con investitori statunitensi, francesi, tedeschi e italiani", ha detto.

G7, 'CARACAS PUBBLICHI I RISULTATI DETTAGLIATI DEL VOTO'

'Serve massima moderazione, solidarietà al popolo venezuelano'

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - I ministri degli Esteri del G7 hanno invitato le "autorità competenti" in Venezuela "a pubblicare in piena trasparenza i risultati elettorali dettagliati" e chiedono "ai rappresentanti elettorali di condividere immediatamente tutte le informazioni con l'opposizione e gli osservatori indipendenti".

"Mentre questo processo si svolge chiediamo la massima moderazione nel Paese e una soluzione pacifica, democratica e a guida venezuelana", si legge in una nota in cui si esprime "solidarietà al popolo venezuelano", sottolineando che "i rapporti di osservatori indipendenti "hanno sollevato serie preoccupazioni sui risultati annunciati".

MADURO, 'PRONTO A PUBBLICARE TUTTI I VERBALI ELETTORALI'

(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha presentato un ricorso presso la Corte suprema per chiedere che sia "chiarito tutto quello che è necessario" sulle elezioni del 28 luglio.

Affermando di essere pronto a mostrare il 100% degli atti elettorali che proverebbero la sua regolare investitura, ha aggiunto di essere a disposizione per "essere convocato e interrogato come candidato" per chiarite la sua posizione. Il capo dello stato ha poi nuovamente denunciato un tentativo di brogli da parte delle opposizioni per falsificare il voto.

OSA DIVISA SUL VENEZUELA, RESPINTA LA RISOLUZIONE CONTRO MADURO

(ANSA) - BUENOS AIRES, 31 LUG - L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si è divisa su una risoluzione che intima con urgenza il governo venezuelano di Nicolas Maduro a pubblicare i verbali degli scrutini delle elezioni presidenziali tenute domenica.

La risoluzione - presentata da Stati Uniti, Argentina, Paraguay e Uruguay - ha ottenuto 17 voti a favore, mancando per un solo voto la maggioranza necessaria all'approvazione, e nessuno contrario. Sono state decisive invece le 11 astensioni, tra le quali quelle significative di Brasile e Colombia, e le cinque assenze, tra le quali quella ampiamente annunciata del Messico.

VENEZUELA: CAPO OSA, CPI INCRIMINI MADURO PER 'BAGNO DI SANGUE'

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 01 AGO - Il capo dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, ha detto che chiederà alla Corte penale internazionale (Cpi) di incriminare il presidente venezuelano Nicolas Maduro ed emettere un mandato d'arresto nei suoi confronti per la repressione nel sangue delle proteste contro la sua rielezione in corso nel Paese sudamericano. "Maduro ha promesso un bagno di sangue e lo sta facendo. È giunto il momento che la Corte penale internazionale presenti accuse e mandati di arresto contro i principali autori, incluso Maduro", ha scritto il segretario generale dell'Osa sui suoi social network.

VENEZUELA: LEADER OPPOSIZIONE MACHADO CHIAMA A 'MOBILITAZIONE'

(ANSA-AFP) - CARACAS, 01 AGO - La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha invitato i suoi sostenitori alla "mobilitazione", dopo che il presidente Nicolas Maduro ha promesso di mantenere il potere dopo una vittoria elettorale ampiamente contestata. "Ora tocca a tutti noi affermare la verità che tutti conosciamo. Mobilitiamoci. Ce la faremo", ha scritto la Machado sul suo account X. "È tempo di fidarsi l'uno dell'altro. Di rimanere attivi e saldi. Ci è voluto tempo per vincere, ora è il momento di raccogliere", ha aggiunto.

VENEZUELA, L'OPPOSIZIONE DENUNCIA TORTURE SU FREDDY SUPERLANO

(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - Il partito di opposizione in Venezuela Voluntad Popolar ha denunciato che il proprio coordinatore politico nazionale Freddy Superlano - prelevato ieri dalle autorità del Paese - sarebbe vittima di torture "per costringerlo a confessare un presunto piano sovversivo del quale viene accusato".

In una nota su X il partito ha chiesto che l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite (Onu) Volker Türk intervenga per confermare lo stato di salute di Superlano e per consentire alla sua famiglia e ai suoi avvocati di vederlo. "Siamo molto preoccupati per il ripetersi di pratiche classificate come crimini contro l'umanità su cui attualmente sta già indagando la Corte penale internazionale dell'Aia", conclude la nota.

LEADER OPPOSIZIONE, 'IN VENEZUELA UN'ESCALATION CRUDELE'

(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - "Avviso il mondo dell'escalation crudele e repressiva del regime, che ad oggi conta più di 177 detenzioni arbitrarie, 11 sparizioni forzate e almeno 16 omicidi nelle ultime 48 ore. Questa è la risposta criminale di Maduro al popolo venezuelano". Così la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, dal suo profilo X. "Il Venezuela e il mondo intero sanno che la violenza è l'ultima risorsa del regime di Maduro. Ora, dopo la clamorosa e inappellabile vittoria elettorale che noi venezuelani abbiamo ottenuto il 28 luglio, la risposta del regime è l'omicidio, il sequestro e la persecuzione".

VENEZUELA, ONG DENUNCIA 278 ARRESTI NELLE PROTESTE ANTI-MADURO

(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - Sarebbero almeno 278 le persone detenute da parte delle forze di sicurezza venezuelane nell'ambito delle proteste sociali esplose nel Paese dopo la contestata elezione del presidente Nicolas Maduro. Lo riferisce l'Organizzazione non governativa (Ong) Foro Penal, evidenziando che almeno 95 arrestati si trovano nella sede della Polizia di Caracas.

Altre 47 persone - riporta il canale Vpi Tv - si trovano presso il tribunale dello stato di Nuova Sparta. Tra questi ci sarebbero due agenti della polizia nazionale bolivariana, arrestati mentre manifestavano per strada contro la rielezione di Maduro. Numerose immagini e video pubblicate sui social media testimoniano l'insofferenza di militari e poliziotti. Un video diffuso su X mostra in particolare un gruppo di agenti mentre si tolgono l'uniforme rifiutandosi di reprimere una manifestazione.

LE FORZE ARMATE IN VENEZUELA INIZIANO PATTUGLIAMENTI MASSICCI

(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - Le Forze Armate del Venezuela (Fanb) hanno dato il via oggi a una massiccia operazione di "pattugliamento" delle strade e città del Paese. L'iniziativa - ha annunciato oggi il generale Domingo Hernández Lárez, capo del Comando Strategico delle Fanb - segue gli ordini impartiti ieri da Nicolas Maduro nel contesto delle proteste avviate dall'opposizione per la proclamazione della sua rielezione alle presidenziali di domenica nonostante la mancata pubblicazione dei verbali ufficiali degli scrutini.

Alle operazioni di pattugliamento, in coordinamento con i militari, partecipano anche le milizie civili denominate Osc. "I militari e la polizia rimarranno nelle strade fino a che non verrà ristabilita la pace", ha affermato ieri Maduro ordinando il massiccio spiegamento dell'esercito nelle strade. La repressione delle proteste nelle 48 ore successive alle elezioni, secondo quanto rilevato dall'ong Foro Penal, ha prodotto un bilancio complessivo di 11 vittime tra i manifestanti in diverse città del Paese. L'opposizione ha denunciato nelle ultime ore operazioni di polizia anche casa per casa alla ricerca di persone che hanno partecipato alle proteste.

