“IN MAGGIORANZA SENZA M5S? NO” – ANCHE SALVINI SI ACCODA A LETTA E DRAGHI: SE I GRILLINI DOMANI NON VOTANO LA FIDUCIA AL GOVERNO, SI VA AL VOTO: “SENZA I 5 STELLE NON CI SARÀ UN ALTRO GOVERNO. LA PAROLA VA AGLI ITALIANI. MEGLIO IL VOTO CHE FAR PASSARE AGLI ITALIANI 9 MESI SULLE MONTAGNE RUSSE” – “NOI SIAMO LEALI, SENZA LA LEGA QUESTO GOVERNO NON CI SAREBBE STATO. SONO SODDISFATTO DEL LAVORO FATTO FIN QUI, MA MI PARE CHE ADESSO SI PASSI PIÙ TEMPO A FARE LITIGI CHE ALTRO…”

FLASH - GOVERNO: SALVINI, IN MAGGIORANZA SENZA M5S? NO - (LaPresse)

GOVERNO:SALVINI, SE M5S FARÀ UNA CERTA SCELTA PAROLA A ITALIANI

(ANSA) - "Lo ha detto anche Draghi, senza i 5 stelle non ci sarà un altro Governo. Se i 5 stelle faranno una scelta parola agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini.

"Se una forza di maggioranza non vota un decreto della maggioranza fine, si va a votare". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, riferendosi al voto di domani al Senato sul Dl Aiuti che il Movimento 5 stelle potrebbe non votare.

LEGGE ELETTORALE: SALVINI, PD VUOLE CAMBIARE PERCHÉ SA CHE PERDE

(ANSA) - "Il Pd che parla tutti i giorni ossessivamente di legge elettorale lo fa perché sa che perde. Cambiare le regole gioco all' 85esimo è bizzarro, cambiare legge a 6 mesi dalle elezioni è venezuelano. Così il leader della Lega Matteo Salvini.

GOVERNO: SALVINI, MEGLIO VOTO CHE 9 MESI SULLE MONTAGNE RUSSE

(ANSA) - "Non saremo noi a cercare pseudo responsabili in Parlamento. Meglio far votare gli italiani che far passare loro 9 mesi sulle montagne russe". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la possibilità di andare ad elezioni nel caso il Movimento 5 stelle non votasse l'approvazione del Dl Aiuti, domani al Senato.

GOVERNO: SALVINI, NOI LEALI, SODDISFATTI DI QUANTO FATTO FIN QUI

(ANSA) - "Noi siamo leali, senza la Lega questo governo non ci sarebbe stato. Sono soddisfatto del lavoro fatto fin qui, ma mi pare che adesso si passi più tempo a fare litigi che altro. Non facciamo lettere di intenti, incontri, summit, noi portiamo in Parlamento quello che serve al Paese. A noi interessano stipendi e pensioni. Oggi ci stiamo concentrando sul lavoro, che non significa assistenza. Bisogna aumentare gli stipendi di coloro che non sono coperti dal contratto nazionale è sacrosanto". Così il leader della Lega Matteo Salvini.

REGIONALI: SALVINI, C.DESTRA SCELGA PRESTO CANDIDATO PER LAZIO

(ANSA) - "In Regione Lazio chiedo al centro destra di individuare al più presto il prossimo candidato governatore e lasciarsi alle spalle l'era Zingaretti. Ricominceremo dalla Regione Lazio, dove si può e si deve vincere". Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

LEGA: SALVINI, COMPATTEZZA CHE MI INORGOGLISCE

(ANSA) - "In queste ultime settimane si è notata una compattezza nella Lega che mi ha inorgoglito. Quando la Lega fa la Lega non ce n'è per nessuno. Siamo riusciti in mezza giornata di interventi alla Camera a bloccare le leggi folli sulla droga libera e sulla cittadinanza facile"

