“SU DI MAIO E CONTE SONO USCITI PETTEGOLEZZI STRANI SOLO PERCHÉ IO ERO GAY” – MERAVIGLIE DEL SERVIZIO PUBBLICO: CASALINO VA NELLA TRASMISSIONE CONDOTTA DALLA MOGLIE DI UN EX MINISTRO DI CONTE PER DIRE QUANTO È BRAVO “GIUSEPPI”! – L’OSPITATA A “CIAO MASCHIO” DELLA DE GIROLAMO: “CONTE È UNA PERSONA UNICA, HA UNA DOTE PER CUI TI ARRIVA AL CUORE. A VOLTE MI FA UNO SGUARDO E MI…” – VIDEO

rocco casalino ospite di nunzia de girolamo a ciao maschio

CIAO MASCHIO, ROCCO CASALINO CONFESSA A NUNZIA DE GIROLAMO PERCHÉ HA PIANTO PER CONTE

Da www.iltempo.it

"Conte è una persona unica, ha una dote per cui ti arriva al cuore. A volte mi fa uno sguardo e mi arriva al cuore. È uscito da palazzo Chigi con dignità ed applausi". Così Rocco Casalino ospite del salotto televisivo di Ciao Maschio, in onda stasera in seconda serata su Rai1.

nunzia de girolamo ciao maschio 2

Alla domanda diretta della conduttrice Nunzia De Girolamo, rispetto alle lacrime dell’ex portavoce alla cerimonia di congedo da Palazzo Chigi, Casalino ha confessato "certamente piangevo per Conte e per l’ingiustizia che ha subito. Lavorare con lui è crescere ed imparare sempre qualcosa". E poi aggiunge: "Su Luigi Di Maio e Giuseppe Conte alcuni giornali hanno fatto uscire retroscena e pettegolezzi strani, nonché totalmente falsi, solo perché io ero gay ed ero il loro portavoce. Anche quella è omofobia".

rocco casalino a ciao maschio

Poi arriva anche lo sfogo sui leader delle opposizioni. "Anche a Palazzo Chigi le opposizioni, Meloni e Salvini, ma anche Renzi, hanno sempre cercato di denigrarmi ed insultarmi" denuncia Casalino. "Così come, alcuni giornali mi hanno preso in giro solo per alcuni miei atteggiamenti o comportamenti che in verità sono tali solo perché sono gay. Venivano mascherate come prese in giro, ma sono in verità atteggiamenti omofobici".

