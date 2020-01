“DI MAIO È UN LEADER DEBOLE” – LUIGINO BECCA SCHIAFFI DA TUTTI, ORA VIENE SCARICATO ANCHE DA TRAVAGLIO: “IL PROBLEMA DEI 5 STELLE È CHE LUI È INDEBOLITO DA MOLTE SCONFITTE ELETTORALI. MA C’È ANCHE UNA TENDENZA AL TRASFORMISMO E ALL’OPPORTUNISMO DI MOLTI PARLAMENTARI 5 STELLE” - “UNO PUÒ FARE TUTTE LE SELEZIONI CHE VUOLE, MA SELEZIONI SEMPRE DEGLI ITALIANI…” – VIDEO

MARCO TRAVAGLIO A DIMARTEDI'

Il problema del Movimento 5 Stelle? È Luigi Di Maio. Lo dice così, brutalmente, Marco Travaglio, e il suo non è un parere da poco visto che il Fatto quotidiano è il giornale di riferimento per il mondo grillino. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, Travaglio definisce il capo dei 5 Stelle un "leader debole, indebolito dalle molte sconfitte elettorali".

A questo si aggiunge la composizione stessa del Movimento alla Camera e al Senato, con la spiccata "tendenza al trasformismo di molti eletti in Parlamento". Una tendenza favorita dal contesto, spiega Travaglio: "Ci sono altri partiti che consentono di tenersi tutto lo stipendio", per questo molti grillini "cercano partiti che ti ricandidino anche 12 volte di fila". Travaglio non lo dice, ma sembra proprio un cul de sac per la creatura fondata da Grillo e Casaleggio.

