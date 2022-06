16 giu 2022 17:26

“DI MAIO VUOLE FONDARE UN NUOVO PARTITO? CE LO DIRÀ LUI IN QUESTE ORE” – SIAMO FINALMENTE ALLA RESA DEI CONTI TRA GIUSEPPE CONTE E LUIGINO! PEPPINIELLO REPLICA PICCATISSIMO AGLI SCHIAFFONI CHE GLI HA ASSESTATO OGGI IL MINISTRO DEGLI ESTERI: “CHE CI FACCIA LEZIONI DI MAIO OGGI FA SORRIDERE. QUANDO ERA LEADER LUI COME ORGANISMO DEL M5S C’ERA SOLO IL CAPO POLITICO. NEGLI ULTIMI GIORNI HO RIUNITO UN CONSIGLIO NAZIONALE E HO FATTO DUE CONFERENZE STAMPA IN CUI ABBIAMO ANALIZZATO IL RISULTATO DEL VOTO. SO COME ASSUMERMI LE RESPONSABILITÀ. DIRE CHE SIAMO ANTI-ATLANTISTI È UNA STUPIDAGGINE”