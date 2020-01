ANDREA SCANZI SU FACEBOOK

Ehilà, pure in homepage sul Corriere della sera. Troppa grazia. Da notare l’originalità della “critica”: “Sei ossessionato”. Proprio come i Bondi e Ghedini dicevano a Travaglio. I renziani sono banali anche negli insulti: brutte copie in tutto e per tutto dei berlusconiani. Poveracci. Che poi: se l’argomento del dibattito è Renzi, di cosa diavolo dovrei parlare, di quanto sia figa Rosario Dawson o di quanto sia bello il rovescio di Shapovalov? Roba da matti. Il renzismo è davvero il nulla del nulla.

(Beninteso, io preferirei parlare di Rosario Dawson. E per fortuna parlo di Renzi solo per lavoro e mai in privato. Ho altre perversioni!)

