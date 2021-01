16 gen 2021 17:44

“MASTELLA MI È SIMPATICO DA SEMPRE” - MATTIA FELTRI IN LODE DEL CEPPALONICO: “MI È SIMPATICO PERCHÉ NON È MORALISTA, MENTRE I MORALISTI SPERANO DI CAMUFFARE LE LORO BASSEZZE CON ALTE PAROLE. A NON SO QUALE ANNIVERSARIO DELLA SUA DISCESA IN POLITICA RACCONTÒ IN COMIZIO DI ESSERE ENTRATO IN RAI SU RACCOMANDAZIONE DI CIRIACO DE MITA. MI È SIMPATICO PERCHÉ, QUANDO SI SPOSÒ IL FIGLIO, ORGANIZZÒ UNA FESTA CON SEICENTO INVITATI, IL CARRELLO DELLE GRANITE, LA PIRAMIDE DI PESCHE E KATIA RICCIARELLI AL MICROFONO…”