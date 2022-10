“IL MATRIMONIO MELONI-BERLUSCONI? INESISTENTE. LEI NON LO SOPPORTA” – A “UN GIORNO DA PECORA” L’AVVOCATA MATRIMONIALISTA ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE ANALIZZA IL RAPPORTO POLITICO E UMANO TRA LA DUCETTA E IL BANANA: “MELONI È L'ESATTO CONTRARIO DI QUALSIASI DONNA CHE HA AVUTO BERLUSCONI, SI VEDE DALLO SGUARDO CHE NON LO SOPPORTA SUL PIANO ETICO, POLITICO E FISCO” – “A LEI SERVIREBBE UN AMANTE DENTRO FORZA ITALIA, TAJANI OPPURE CATTANEO...”

Da “Un Giorno da Pecora”

Come vedo il 'matrimonio' politico tra Meloni e Berlusconi? “Non c'è nessun matrimonio e il loro rapporto è pessimo, Meloni è l'esatto contrario di qualsiasi donna che ha avuto Berlusconi, si vede dallo sguardo che non lo sopporta, sul piano etico, politico e fisco, e lui è un maschilista e non sopporta chiunque non la pensi come lui”.

A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è l'avvocata matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, che con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha commentato la situazione del c.destra alla luce degli audio diffusi ieri.

Quindi per loro prevede un 'divorzio'...”No, perché non sono mai stati uniti. La situazione è difficilissima ma Meloni è una donna speciale, stavolta vince lei”. Insomma, matrimonio destinato al fallimento. Ma senza il Cavaliere non c'è governo. “Beh, servirebbe un'amante dentro Forza Italia per esempio: Tajani oppure Cattaneo, che ha più la faccia da 'amante'...”.

