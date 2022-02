“IL MATTARELLA BIS È UNA BENEDIZIONE SOTTO MENTITE SPOGLIE” - IL “FINANCIAL TIMES” METTE IN EVIDENZA TUTTE LE “DISFUNZIONI” DELLA POLITICA ITALIANA, EMERSE DURANTE IL VOTO PER IL QUIRINALE: LA PERMANENZA DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI È UNA BUONA NOTIZIA, MA "SOLO NEL BREVE TERMINE” - “L’ELEZIONE È STATA UNA DIMOSTRAZIONE POCO EDIFICANTE DI INETTITUDINE E DOPPIEZZA DA PARTE DEI POLITICI ITALIANI”

(ANSA) - "Il ritorno di Mario Draghi" saldo a Palazzo Chigi dopo l'elezione del Presidente della Repubblica è una buona notizia, "ma le prospettive a lungo termine" per l'Italia "sono cupe".

E' quanto scrive il Financial Times in un editoriale nel quale mette in evidenza le "disfunzioni" della politica italiana emerse durante il voto per il Quirinale.

ARTICOLO DEL FINANCIAL TIMES SUL GOVERNO DRAGHI DOPO IL BIS DI MATTARELLA - 1 FEBBRAIO 2022

"Il fallito tentativo dei partiti politici italiani di nominare un nuovo presidente è una benedizione sotto mentite spoglie", scrive il quotidiano della City, spiegando che, benché il secondo mandato di Sergio Mattarella sia "il miglior risultato per un Paese che ha un disperato bisogno di stabilità politica e un certo grado di consenso per sfruttare i fondi dell'Ue e progettare un rinnovamento economico atteso da tempo" e "per fortuna, significa che Mario Draghi potrà rimanere presidente del Consiglio fino alle prossime elezioni parlamentari del 2023", l'elezione avvenuta in otto scrutini è stata una "dimostrazione poco edificante di inettitudine e doppiezza da parte dei politici italiani".

"Se l'esito delle elezioni presidenziali è positivo nel breve termine, le prospettive a lungo termine per la democrazia italiana appaiono fosche: è difficile vedere come i partiti di destra o quelli teoricamente di sinistra possano formare un blocco di governo, tale è l'animosità scatenata" dal voto per il Qurinale "all'interno delle famiglie politiche", prosegue il Ft, sottolineando che "è un errore aspettarsi miracoli dall'ex presidente della Banca centrale europea" perché "i problemi dell'Italia sono troppo radicati" e "la disciplina politica inevitabilmente crollerà con l'avvicinarsi delle elezioni".

Secondo il quotidiano, "i partiti di governo italiani sono così disfunzionali che è difficile immaginare come possano portare a termine il contratto quinquennale che hanno firmato con l'Ue per approvare le riforme in cambio di 191 miliardi di euro di investimenti" del Recovery Fund.

Per questo, "potrebbe essere necessario un altro governo di unità nazionale", indica il Ft, "ma affidare la leadership politica a tecnocrati non eletti non è una buona soluzione a lungo termine per una democrazia moderna".

