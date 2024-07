28 lug 2024 09:50

“A ME PIACCIONO I LEADER, NON I PADRONI” – LUIGI MARATTIN SFIDA RENZI SULLA SCELTA DI PORTARE I COCCI DI ITALIA VIVA NEL CENTROSINISTRA: “L’ULTIMO CONGRESSO, QUELLO CHE HA ELETTO RENZI, LO HA FATTO SU UNA PROPOSTA TERZOPOLISTA. SE SI VUOLE CAMBIARE LINEA SERVE UN CONGRESSO, IN CUI SI CHIAMANO GLI ISCRITTI A DECIDERE - C’È SPAZIO PER UN PARTITO DI CENTRO. IL FALLIMENTO DEL TERZO POLO NON EQUIVALE ALLA SCOMPARSA DI UN’AREA POLITICA - FORZA ITALIA È COMPATIBILE CON LA CREAZIONE DI UN GRANDE PARTITO LIBERALE MA SI È MESSA AL SERVIZIO DEL POPULISMO, ILLUDENDOSI DI POTERLO TEMPERARE. VEDREMO SE QUESTA SCELTA DURERÀ. MI PARE DI CAPIRE CHE QUALCUNO DA ARCORE ABBIA LANCIATO MESSAGGI CHIARI…”