“CON ME AL POTERE LA GUERRA IN UCRAINA FINISCE SUBITO” – TRUMP TORNA A RIBADIRE IL SUO CAVALLO DI BATTAGLIA: SE CI FOSSE LUI ALLA CASA BIANCA, ABBANDONEREBBE ZELENSKY SENZA PENSARCI UN SECONDO. E INFATTI I “SUOI” PARLAMENTARI SI SONO RIFIUTATI DI VOTARE I FONDI A KIEV – L’ATTACCO AL PRESIDENTE UCRAINO: “È IL PIU GRANDE VENDITORE DI SEMPRE”. TRA I DUE CI SONO VECCHIE RUGGINI CHE RISALGONO AL PRIMO IMPEACHMENT DEL TYCOON…

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

Donald Trump risponde al G7 e conferma i timori degli alleati europei degli Stati Uniti di un suo disimpegno sul fronte ucraino in caso di ritorno alla Casa Bianca. L'ex presidente repubblicano, intervenendo sabato sera alla Turning Point Action Conferenze, ha attaccato Volodymir Zelensky, definendolo «il più grande venditore fra tutti i politici mai vissuti, vieni qui e prende 60 miliardi e ogni volta che rientra a casa dice che gli servono altri 60 miliardi» […].

«Lo sapete che mi piace Zelensky, nella bufala del mio primo impeachment ha detto che non lo avevo minacciato», ha detto il tycoon. Trump […] ha ribadito un concetto che da sempre sostiene, ovvero che lui potrà porre fine al conflitto e che con lui al potere la guerra in Ucraina non sarebbe scoppiata. «Dovrò risolvere la questione già quando sarò presidente eletto prima di entrare alla Casa Bianca. Questa cosa deve finire», ha concluso Trump.

La questione degli aiuti all'Ucraina è un cavallo di battaglia della galassia Maga, il movimento che fa riferimento al tycoon. L'approvazione dei fondi supplementari a fine aprile è stata possibile grazie a un'intesa bipartisan. Infatti, oltre 100 repubblicani avevano votato contro la misura.

Non è la prima volta che Trump si schiera contro il sostegno all'Ucraina. A metà maggio il premier ungherese Viktor Orban […] aveva riferito che «Trump non avrebbe più speso un penny per Kiev». Una dichiarazione che non era stata smentita.

[…] Nei giorni scorsi, al G7, Washington ha lavorato di concerto con gli alleati per rafforzare la dotazione per Kiev. Fondi per la ricostruzione, la stabilità economica e le armi verranno dall'uso degli extraprofitti sugli asset congelati russi; Biden inoltre ha firmato un patto sulla sicurezza decennale con Zelensky. […] ha solo dei meccanismi di garanzia per evitare un'uscita repentina americana dagli impegni sottoscritti in caso di cambio di Amministrazione. Ma Trump potrà comunque […] revocare il patto e spingere il Congresso a non finanziarlo ulteriormente. […]

