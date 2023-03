“MEGLIO SALVO INTESE, CHE LE INTESE DI SALVINI” – DOPO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IERI, MELONI HA PREFERITO EVITARE LA CONFERENZA STAMPA, PER NON FORNIRE AL “CAPITONE” L’OCCASIONE PER RIVENDICARE LO SBLOCCO DEL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA, O CAVALCARE LA DELEGA FISCALE – LA DUCETTA MARCA STRETTO IL SUO VICE, SU CUI SI RIVERSA L'IRRITAZIONE DEI "FRATELLI D'ITALIA": E SPEDISCE I SUOI DALL’AMICO BRUNO VESPA (LEO A “PORTA A PORTA”, FAZZOLARI A “CINQUE MINUTI”)

[…] Peccato che questa “prima” di un premier di destra a casa della Cgil abbia avuto anche un’altra vigilia. Quella del via libera alla delega fiscale, osteggiata dal sindacato con […] annuncio di sciopero, e al ponte sullo Stretto caro a Matteo Salvini. Da qui il cortocircuito […].

Alla fine niente conferenza stampa. Per non urtare Landini, per non illuminare il capo della Lega. Il silenzio è d’oro. E allora ecco le disposizioni: Maurizio Leo, viceministro di FdI, andrà a Porta a Porta; il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari si presenterà alla striscia di cinque minuti sempre condotta da Bruno Vespa.

L’importante […] è fare in modo che Matteo Salvini non vada davanti ai giornalisti a vendersi “questa giornata storica” per la Sicilia e la Calabria. Con il rischio, visto l’animale politico a capo della Lega, che poi le risposte ai giornalisti cadano sulla riforma del fisco, difesa dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture con tanto di sfida alla Cgil (“Se loro manifestano contro significa che va bene”).

Ancora una volta la premier e il suo vice sembrano marcarsi a vicenda. E quindi se Salvini non va in conferenza a parlare di Ponte nemmeno il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti andrà con Leo a raccontare “la svolta del fisco” come la chiama Meloni.

Ma è sull’infrastruttura simbolo del berlusconismo che si consumano strappi e crisi. La notizia è che per la prima volta il governo Meloni approva una norma “salvo intese”. Sì, la magica formuletta vuota a cui ci avevano abituato i governi Conte, quella del “non c’è l’accordo, ma per evitare di far cadere il governo approviamola e poi si vedrà”.

L’opera infatti non sarebbe dovuta entrare nel Cdm […]. E questo lo si era già capito dal pre Consiglio visti i dubbi di Economia e Affari europei su alcune norme del decreto. Fratelli d’Italia era per un via libera preliminare, ma non definitivo. Salvini invece si è impuntato. La mattina […] si è fatto immortalare stretto stretto fra i governatori Occhiuto e Schifani, congiunti dal leghista e da un plastico del ponte che verrà. E non ha più mollato la presa, grazie anche all’accordo con Forza Italia (“Lo avevamo promesso: finalmente si parte, il progetto finale nel 2024”, dice il Cav. con un certo orgoglio).

Da qui nasce il salvo intese in Cdm, anticamera di tutti i malumori e i cattivi pensieri. Il risultato è abbastanza masochista, ma racconta bene gli umori della maggioranza: Meloni non si rivende il fisco, Salvini è costretto a fare un piccolo video sul Ponte. In una logica di sospetti e reciproche accuse. Il Cdm si protrae per quasi tre ore. Dal partito di governo trapela una certa irritazione nei confronti del vicepremier leghista. Un ministro della real casa al Foglio: “Meglio salvo intese, che le intese di Salvini”. […]

