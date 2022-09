“LA MELONI? AIUTO, CHE PAURA” – DOPO ELODIE, GIORGIA, LOREDANA BERTE’E VANESSA INCONTRADA, ANCHE ORNELLA MUTI (CHE CENAVA CON PUTIN) TUONA CONTRO DONNA GIORGIA – ANCHE LA FIGLIA NAIKE BOMBARDA: “MELONI MI INQUIETA PER IL SUO MODO DI PARLARE COSÌ VIOLENTO CHE SERVE SOLO AD AIZZARE LA FOLLA. ANCHE QUESTA COSA DEL CRISTIANESIMO MI SPAVENTA. GIÀ ABBIAMO IL VATICANO CHE ME NE FREGA DI SAPERE CHE MELONI È CRISTIANA?” – E LA "DUCETTA" INSINUA UN DUBBIO SUGLI ARTISTI DE’ SINISTRA…

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “La Stampa”

[…] Nel mirino finiscono persino cantanti e attori di sinistra che l'attaccano di continuo: «Tutti questi artisti li avete visti, secondo voi è possibile che in tutto il mondo dello spettacolo non ce ne sia uno che la pensa come noi, se c'è allora perché non parla, forse perché sa che parlando le sue possibilità di crescita in quel mondo potrebbero ridursi».

Antonio Bravetti per “La Stampa”

Giorgia Meloni presidente del Consiglio? «Aiuto, che paura». Ornella Muti allunga l'elenco delle donne dello spettacolo che hanno apertamente criticato la leader di Fratelli d'Italia.

Dopo Elodie, Levante, Giorgia, Loredana Bertè e la giovane Ariete, è la popolare attrice romana a dirsi spaventata dall'idea che la prima premier donna d'Italia possa essere l'ex ministra della Gioventù.

Una «Aiuto, che paura», dice intervistata dall'Adnkronos. Dello stesso avviso la figlia Naike Rivelli, più loquace: «Meloni mi inquieta per il suo modo di parlare così violento che serve solo ad aizzare la folla». Il riferimento è al celebre comizio a Marbella per l'ultradestra spagnola di Vox: «Anche questa cosa del cristianesimo mi spaventa. Tu non fai parte di un partito cristiano, che c'entra la religione? », chiede Naike.

«Già abbiamo il Vaticano - prosegue - che me ne frega di sapere che Meloni è cristiana? Proponesse qualcosa di più importante come ad esempio come facciamo a pagare le bollette a fine mese. Meloni non mi rappresenta come donna in nessun modo». Chi voterà quindi? «Sicuramente non la destra e mi spaventa molto il fatto che possa vincere, eravamo andati avanti e stiamo tornando indietro».

A febbraio, in occasione del festival di Sanremo, Ornella Muti era finita sotto il fuoco di FdI per aver pubblicato una foto in cui esibiva un ciondolo a forma di foglia di marijuana. «Un'esternazione impropria» per Federico Mollicone, arrivato a chiedere «il test tossicologico per conduttori e artisti». Sempre ieri, dalle pagine del Corriere della Sera, Vanessa Incontrada ha usato gli stessi argomenti per bocciare Meloni: «Mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica.

La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920».

