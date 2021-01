19 gen 2021 14:40

“LA MELONI? MA CI FACCIA IL PIACERE!” LADY MASTELLA RINFRESCA LA MEMORIA ALLA DUCETTA DI FRATELLI D’ITALIA CHE IERI AVEVA DETTO: IL GOVERNO VUOLE VOLARE ALTO CON MASTELLA AIRLINES – “LEI UTILIZZÒ IL CONFORTEVOLE AEREO DI SCILIPOTI PER CONSERVARE IL SUO POSTICINO DI MINISTRO NEL GOVERNO BERLUSCONI. INCREDIBILE DIMENTICANZA PER UNA DONNA SENZA MACCHIA, CHE DOPPIEZZA E LIVORE IMMORALE” – POI ANNUNCIA IL VOTO FAVOREVOLE AL GOVERNO: “CONTE A ME NON HA CHIESTO NULLA, NON HA OFFERTO NULLA. E IO NON PRETENDO NULLA…”