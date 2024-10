21 ott 2024 14:09

“LA MELONI NON STA RISCRIVENDO LA STORIA: SI E’ ALLINEATA” –MARCELLO VENEZIANI MASSACRA DA DESTRA IL GOVERNO: “IN POLITICA ESTERA È SUDDITO DELL’ATLANTISMO AMERICANO, IN POLITICA INTERNA CESELLA COL TEMPERINO LE MISURE SOCIALI ED È SEMPRE OSSEQUIOSO CON I POTERI FORTISSIMI" – POI SPIEGA IL MOTIVO PER CUI HA DETTO NO A GIORGIA: "NON HA SENSO FARSI MASSACRARE DAI MEDIA, ROVINARSI LA VITA E LA SALUTE PER PARTECIPARE A UN GOVERNO DAL TRATTO COSÌ CONTINUISTA. PERSINO ANDREOTTI E CRAXI, NEI CONFRONTI DI ISRAELE E SOPRATTUTTO DELLA PALESTINA, HANNO FATTO E DETTO DI PIÙ”