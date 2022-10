19 ott 2022 11:49

“MENTRE NOI INSEGUIAMO UNA NUOVA MARCIA SU ROMA CHE NON CI SARÀ, BERLUSCONI SI OCCUPA DEI SUOI AFFARI” – TRAVAGLIO, OSPITE A “OTTO E MEZZO”, VEDE NELLO SHOW DEL BANANA UNA STRATEGIA PER OTTENERE DALLA MELONI QUELLO CHE GLI INTERESSA (OVVERO LA DELEGA ALLE TELECOMUNICAZIONI) – “LUI DEVE FARE BERLUSCONI FINO ALLA FINE, NON PUÒ ACCETTARE IL RUOLO DI GREGARIO. SE MELONI ANDRÀ DRITTA VORRÀ DIRE CHE HA GIÀ IN TASCA UNA SCISSIONE DI FORZA ITALIA E CIOÈ…” – VIDEO