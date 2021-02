“LA MERITOCRAZIA VA APPLICATA, NON ANNUNCIATA” – GUARDA CHE COINCIDENZA! STEFANO BUFFAGNI, L'UOMO DELLE NOMINE GRILLINE, ATTACCA “LA GESTIONE DISASTROSA DEL M5S" (BY DI MAIO) PROPRIO IL GIORNO DOPO LA MANCATA RICONFERMA A VICEMINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: “DOBBIAMO LAVORARE PER RISOLLEVARE IL MOVIMENTO, PER NON DISTRUGGERE UN SOGNO CHE CONDIVIDIAMO DA ANNI!” (SI', QUELLO DEL POTERE...)

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Dopo questi mesi di gestione disastrosa del Movimento dobbiamo lavorare per risollevarlo per non distruggere un sogno che condividiamo da anni! Non molliamo, il paese soffre causa Covid e la priorità sono i nostri concittadini!". Così l'ex viceministro M5s al Mise Stefano Buffagni, uno tra gli ex componenti di governo 5S a non essere riconfermato.

"La meritocrazia e competenza va applicata, non annunciata! Facciamolo per i nostri figli!" scrive rispondendo ad un post del consigliere lombardo Gregorio Mammì che afferma di provare "imbarazzo per quello che doveva essere il 'governo dei migliori'".

