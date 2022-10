“MESTIZIA” È UN BEL PIRELLONE NEL SEDERE DEL CENTRODESTRA – SALVINI HA INCONTRATO A ROMA LETIZIA MORATTI: IL “CAPITONE” INSISTE PER PIAZZARLA COME AD DI MILANO-CORTINA 2026, MA LEI SI E GIÀ SFILATA E RESTA DECISA A CANDIDARSI PER LA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA CONTRO IL LEGHISTA FONTANA – UFFICIALMENTE SALVINI E MORATTI HANNO PARLATO DEI FONDI DEL PNRR: SARÀ DAVVERO COSÌ? DI SICURO VA TROVATA AL PIÙ PRESTO UNA SOLUZIONE PER LA GOVERNANCE DELLE OLIMPIADI

(ANSA) - Si sono incontrati a Roma Matteo Salvini e Letizia Moratti nella sede del ministero delle Infrastrutture. Sede istituzionale dunque per un incontro istituzionale fra il ministro delle Infrastrutture e vicepremier e la vicepresidente della Lombardia e assessore regionale al Welfare. Appuntamento "molto cordiale", spiegano fonti della Lega, servito per fare "il punto della situazione con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie".

Nessun riferimento dalla Lega dunque alla questione politica di cui Moratti è al centro, ovvero la sua possibile candidatura per il centrodestra alle prossime regionali (dove il Carroccio con il segretario Salvini ha più volte ribadito di volere ricandidare l'attuale governatore Attilio Fontana), l'ipotesi di affidarle la guida delle Olimpiadi invernali 2026 o un altro incarico di prestigio.

Oltre i tempi regolamentari. E come se non bastasse, alle parole pronunciate l'altro giorno dal presidente del Coni, Giovanni Malagò sulla necessità di non perdere più neanche un minuto, adesso si aggiunge la lettera inviata dal numero uno del Cio, Thomas Bach alla premier Giorgia Meloni dove si sottolinea «l'urgenza assoluta di definire la Governance Milano-Cortina 2026».

La rosa c'è, conferma Malagò: «Ci sono dei nomi, più di uno sia maschile che femminile, sul quale c'è disponibilità da parte dei soci nel procedere. Il ministro ora è a bordo e deve fare le sue valutazioni per portarle alla premier che sa quanto sia urgente questo tema». La rosa c'è, conferma il sindaco Beppe Sala.

«Spero che in settimana il nome arriverà. Tra soci ci siamo già sentiti e le idee tra di noi sono abbastanza chiare. La palla ora è in mano al ministro Abodi che dovrà confrontarsi con la premier». I nomi che circolano sono sempre gli stessi. Da Alessandro Antonello, ad dell'Inter, a Diana Bianchedi che fa già parte del comitato organizzatore.

La Gazzetta dello Sport lancia un'altra suggestione: potrebbe essere lo stesso Abodi a ricevere le deleghe per i Giochi. Sullo sfondo rimane la nebulosa legata al nome di Letizia Moratti. Ieri, c'è stato un lungo conciliabolo tra Abodi e Giorgetti. Al centro della discussione proprio Moratti che rimane una scelta prioritaria. Va corteggiata, soprattutto dopo quello che è successo. Ma se arrivasse un sì, la partita si concluderebbe qui.

Un'ipotesi che sembrerebbe confermata dalle parole di Abodi: «In relazione alla nomina del nuovo ad, di concerto con i soci, ritengo opportuno associare al carattere di urgenza anche una metodologia condivisa, che consenta di individuare entro la prossima settimana una persona che, per caratteristiche professionali e personali, possa ricoprire efficacemente questo impegnativo ruolo.

Sono certo che verranno rispettati i tempi, ma sarà anche garantita la qualità della scelta, nel rispetto dei ruoli tra i portatori d'interesse dei Giochi». C'è chi invece ritiene l'ipotesi insussistente. «Nulla contro la persona - ha detto ieri Sala - ma non possiamo scegliere per un ruolo operativo una figura politica».

Alla fine lancia un avvertimento: «Se questi sono i segni di una politica che pensa di passare sopra alla testa di tutti devono sapere che io sono combattivo». Chi dovrà ricoprire il ruolo di ad si troverà di fronte a un compito complesso e gravoso. La difficoltà è legata ai ricavi. Andiamo con ordine. Il costo dei Giochi si aggira sul miliardo e 600 milioni. Circa 570 sono a carico del Cio. Circa 500 milioni sono legati alla vendita dei biglietti, al merchandising, ai diritti, agli eventi.

Altri 575 milioni riguardano le sponsorizzazioni. È qui che il dente duole. Si parlava di 8 contratti di sponsorizzazioni per un controvalore di 280 milioni entro il 2022, a fronte di un target, per il 2026, di 575 milioni. Vuol dire che già entro la fine dell'anno si sarebbe raggiunto il 50% dell'obiettivo finale. Non è andata così. I contratti firmati sono rimasti quattro. Tanto che i soci di Milano-Cortina avevano scritto una lettera a Draghi per manifestare la loro preoccupazione sui conti della Fondazione.

Il motivo? Se alla fine dei Giochi il bilancio fosse in rosso toccherebbe a loro ripianarlo. Da qui la richiesta di far entrare anche il Governo nella governance. Con la conseguenza che la nomina del nuovo ad è prerogativa del presidente del Consiglio. Arriviamo ai giorni nostri dove appare sempre più chiaro come sia necessario puntare su una figura manageriale che abbia una forte presa sul sistema Paese e che sia in grado di coinvolgere i player nazionali ed esteri in una fase economicamente molto delicata. Difficile non pensare a Letizia Moratti, ma altrettanto difficile non pensare che una forzatura di Meloni contro il parere del sindaco di Milano sarebbe un cattivo viatico per l'avventura che ci dovrà portare ai Giochi del 2026 .

