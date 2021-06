FANNO IL CONDONO DELLE CARTELLE ESATTORIALI MA... NON BISOGNA CHIAMARLO CONDONO - OK DA LEGA, FORZA ITALIA E CINQUE STELLE (IL PD RESTA SCETTICO) ALLA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE: IL PIANO È CANCELLARE I DEBITI DEI CITTADINI COL FISCO DOPO 5 ANNI, PER NON FAR DISPERDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE INUTILI ENERGIE ALLA RICERCA DI IMPOSTE E MULTE ORMAI PERDUTE...