8 mar 2020 08:08

“MI ASSUMO LA RESPONSABILITÀ POLITICA DI QUESTO MOMENTO” - LA CONFERENZA STAMPA DI GIUSEPPE CONTE: “E’ NECESSARIO CHIARIRE QUEL CHE È SUCCESSO, UNA COSA INACCETTABILE: UN DPCM, CHE STAVAMO FORMANDO A LIVELLO DI GOVERNO PER REGOLAMENTARE LE NUOVE MISURE CHE ENTRANO IN VIGORE SUBITO, LO ABBIAMO LETTO SU TUTTI I GIORNALI. NE VA DELLA CORRETTEZZA DELL’OPERATO DEL GOVERNO E DELLA SICUREZZA DEGLI ITALIANI. QUESTA PUBBLICAZIONE HA CREATO INSICUREZZA E CONFUSIONE E NON LO POSSIAMO ACCETTARE”