“MI CANDIDEREI A SINDACO DI ROMA” - MASSIMO GHINI SCALDA I MOTORI: “PENSO DI AVERE TUTTE LE POSSIBILITÀ: L'INTELLIGENZA, LA PREPARAZIONE, LA CULTURA, PER POTERLO FARE. SCUSATEMI SE DICO QUESTO, IL FATTO È CHE IL LIVELLO SI È TALMENTE ABBASSATO…”

Da “la Verità”

Dai cinepanettoni al Campidoglio: Massimo Ghini sembra intenzionato a lasciare la sua carriera da attore e regista per buttarsi nella politica e guidare, addirittura, la giunta della Capitale. Lo ha dichiarato in un' intervista a Tiscali: «Oggi come oggi se volessi tornare in politica lo farei a un patto solo, candidarmi sindaco di Roma. Penso di avere tutte le possibilità: l' intelligenza, la preparazione, la cultura, per poterlo fare. Scusatemi se dico questo, il fatto è che il livello si è talmente abbassato».