“MI CANDIDO A ESSERE IL PRIMO PRESIDENTE DONNA DELLA STORIA D’ITALIA” – SABINA GUZZANTI IMITA BERLUSCONI A “PROPAGANDA LIVE”: “CAPITE LA GENIALATA? NESSUNO MI POTRÀ ACCUSARE DI AVER COMPRATO I VOTI IN PARLAMENTO. COME SI FA A IMPEDIRE A UNA DONNA DI FARE SHOPPING?” – VIDEO

Da www.corriere.it

sabina guzzanti imita silvio berlusconi 3

Sabina Guzzanti è Silvio Berlusconi a Propaganda Live su La7: l’imitazione si inserisce nell’ambito delle discussioni per la scelta dl nome che succederà a Sergio Mattarella.

SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE - BY OSHO

«Non sapete quanto è importante per me il vostro appoggio, mi sono sentito amato come ai tempi di ‘Meno male che Silvio c’è» dice Guzzanti-Berlusconi che poi fa «una proposta che la sinistra non potrà rifiutare. Mi candido a essere il primo presidente donna della storia d’Italia! Capite la genialata? Nessuno mi potrà accusare di aver comprato i voti in parlamento. Come si fa a impedire a una donna di fare shopping?»

