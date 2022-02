1 feb 2022 10:52

“MI HA DETTO SALGO E POI NON L’HO PIÙ SENTITO” - GIORGIA MELONI STIZZITA CON SALVINI CHE NON LE HA SPIEGATO COME È NATO IL MATTARELLA BIS. IL “CAPITONE” TENTA UNA DIFESA STROPICCIATA: “SALENDO, INVECE DI ARRIVARE AL SESTO PIANO, MI SONO FERMATO AL QUINTO” - GRAMELLINI: “NOI UOMINI, PRIMA DI ESSERE DI DESTRA O DI SINISTRA, SIAMO UOMINI E COME TALI COSTITUZIONALMENTE INAFFIDABILI. DICIAMO UNA COSA E NE FACCIAMO UN'ALTRA. NON È DETTO CHE SIA SEMPRE UN MALE. OGNI TANTO È SINTOMO DI ELASTICITÀ: MATTARELLA SI ERA NEGATO AL BIS, POI PER FORTUNA HA CAMBIATO IDEA…” - VIDEO