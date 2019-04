“MI HA FATTO PIACERE, HO DETTO AUGURI E FIGLI MASCHI” – VIDEO: SALVINI DURANTE UN COMIZIO RACCONTA IL TRANELLO CHE GLI HANNO IMBASTITO A CALTANISSETTA DUE RAGAZZE, CHE GLI HANNO CHIESTO UN SELFIE E POI SI SONO BACIATE – MATILDE RIZZO E GAIA PARISI SONO ATTIVISTE 19ENNI E ANCHE LORO HANNO RACCONTATO LA LORO VERSIONE: “NON ERA PREMEDITATA, SIAMO SOLO AMICHE, MA SIAMO ENTRAMBE BISESSUALI”

Giuseppe Gaetano per www.corriere.it

GAIA PARISE E MATILDE RIZZO CHIEDONO UN SELFIE A MATTEO SALVINI E POI SI BACIANO

Due ragazze hanno «beffato»Matteo Salvini, in tour elettorale in Sicilia per le amministrative di domenica: durante il rito dei selfie con i fan, che scatta fisso a fine discorso, gli si sono avvicinate per poi baciarsi tra di loro al momento dello scatto.

L’espressione allegra e sorridente del leader leghista, come si vede nel fotogramma diffuso da Marco Furfaro su Facebook, è rapidamente mutata. Le sue posizioni su famiglie omosessuali e ‘genitore 1’ e ‘genitore 2’, del resto, sono note. Le due provocatrici, Matilde Rizzo e Gaia Parisi, sono attiviste 19enni della rete delle associazioni studentesche: «Nessuna azione premeditata - racconta Gaia al Corriere -, stavamo partecipando alla contestazione durante il comizio e ci è venuta l’idea».

matteo salvini a caltanissetta

E dopo il bacio cos’è successo?

«Un agente ci ha subito diviso, in maniera molto brusca, mentre lui ci ha dato una pacca in testa e detto “auguri e figli maschi”. Una frase emblematica, l’ho trovata ironica e sprezzante rivolta a una coppia omosessuale».

MATTEO SALVINI SELFIE

Sei fidanzata con Matilde?

«Siamo solo amiche, però siamo entrambe bisessuali. Ma non c'entra: anche se non lo fossimo, resterebbe comunque una battaglia giusta. Non cerchiamo notorietà, crediamo nel valore di questa lotta per i diritti»

Come l’hanno presa in famiglia?

«Sono tutti entusiasti dell'iniziativa: è stata molto apprezzata a casa, sia dai nostri genitori che dagli amici»

Sei consapevole dell'effetto emulazione?

«Magari, spero vivamente che la nostra azione sia replicata»

matteo salvini a caltanissetta 1

A volte i vostri predecessori sono diventati vittime di gogne multimediali, avete paura delle reazioni degli utenti?

«Ne siamo consapevoli, un po’ timore c’è visto che si tratta della prima esperienza mediatica nella nostra vita. Temiamo l’odio sul web, legittimato dal governo, ma siamo convinte della genuinità del gesto, assolutamente pacifico, e della correttezza della protesta»

MATTEO SALVINI SELFIE

Salvini stesso è intervenuto sull'episodio: «Si sono baciate pensando di farmi uno sgarbo. Mi ha fatto piacere, le ho detto auguri e figli maschi» ha confermato, venerdì, dal palco di Gela. «A me se una ragazza vuole far l'amore con un'altra ragazza non interessa minimamente, basta che non si cancellino la mamma e il papà, le due parole più belle del mondo - ha aggiunto -. Per il resto ama chi vuoi, evviva l'amore, peace and love» ha esclamato, come al forum di Verona.

comizio di matteo salvini a caltanissetta

Già a febbraio a Ozieri, nel Sassarese, un 15enne giocò un tiro simile al ministro dell’Interno, avvicinandolo con la scusa di una foto ricordo per poi chiedergli in faccia «più accoglienza e più 49 milioni». Qualche giorno dopo, sempre in Sardegna, fu la volta di una ragazzina: prima gli domandò «posso dirti una cosa?» e poi lo insultò pesantemente.

matteo salvini e il bacio saffico di gaia parisi e matilde rizzo durante il selfie

Tutti “scherzi” che in un batter d’occhio hanno fatto il giro del web, facendo il pieno di like ma scatenando in qualche caso invettive e minacce contro gli autori delle incursioni. Il “trend” sembrava terminato e invece, giovedì sera a Caltanissetta, il nuovo episodio. Ormai Salvini dev’esserci abituato: in fondo, si era già ritrovato “sponsor” involontario dell’amore gay ai tempi del murale col bacio a Di Maio.