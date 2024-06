“MI HANNO INVITATO AL G7 A PARLARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE MA AI POLITICI DOMANDEREI: COME STA LA TUA INTELLIGENZA NATURALE?” – ARRIVA IL PAPA A BORGO EGNAZIA: È LA PRIMA VOLTA DI UN PONTEFICE AL SUMMIT CON I GRANDI DELLA TERRA: BERGOGLIO SFRUTTERA’ I 10 BILATERALI IN AGENDA PER PARLARE ANCHE DI PACE IN UCRAINA E MEDIO ORIENTE - LE POSIZIONI CON BIDEN NON COLLIMANO E NEANCHE CON MACRON, SPECIE SU ABORTO E FINE VITA – GLI ELOGI A ERDOGAN, CHE IL PAPA CONSIDERA IMPORTANTE PER LA PACE A GERUSALEMME, E AL SUO AMICO LULA…

Ciro De Luca per "la Repubblica" - Estratti

Ha rivelato le sue intenzioni a un gruppo di parroci romani. «Mi hanno invitato al G7 a parlare di Intelligenza artificiale», ha confidato papa Francesco parlando degli investimenti in armi e anticoncezionali, «ma io ai politici domanderei: come sta la tua intelligenza naturale?».

Jorge Mario Bergoglio arriva carico a Borgo Egnazia. Atterra in elicottero verso le 12.30 e riparte alle 19.45. Giorgia Meloni lo ha invitato di persona e lui ha accettato di buon grado. Per la premier portare il primo Papa della storia a un G7 è un successo, per Francesco, che con Meloni ha un buon feeling, è l'occasione di rivolgersi direttamente ai grandi della terra. E tentare d'inchiodarli alle loro responsabilità.

Da mesi Bergoglio ha una priorità, la pace, e c'è da giurare che sfrutterà gli incontri bilaterali — quattro appena atterrato e sei dopo la sessione pubblica — per chiedere maggiore impegno a negoziare la fine delle guerre in Ucraina e Medio Oriente.

Quanto all'Intelligenza artificiale, nell'ultimo anno ha dedicato al tema non uno, ma due messaggi: «La possibilità di condurre operazioni militari attraverso sistemi di controllo remoto», ha scritto nel testo per la Giornata della pace, «ha portato a una minore percezione della devastazione da essi causata e della responsabilità del loro utilizzo, contribuendo a un approccio ancora più freddo e distaccato all'immensa tragedia della guerra».

«Questo pontificato è sempre stato profetico», dice a Repubblica padre Paolo Benanti, francescano e grande esperto di Intelligenza artificiale: «Si è aperto con Lampedusa, ha continuato con la Laudato si e oggi si posiziona su un tema sul quale l'umanità è sfidata da se stessa».

Temi che Francesco approfondirà nei bilaterali. La lista disegna urgenze e idiosincrasie geopolitiche del Papa. Con Volodymyr Zelensky, innanzi tutto: se la linea pacifista di Bergoglio è entrata in rotta di collisione con le istanze ucraine, e uscite come la «bandiera bianca» hanno irritato Kiev, non mancano i punti di contatto. Solo pochi giorni fa Andriy Yermak, capo dell'ufficio di presidenza, ha ringraziato di persona sia il Papa che i cardinali Zuppi (che ha aiutato a riportare a casa, fonte Avvenire, 388 minorenni deportati in Russia) e Parolin (in partenza per il vertice svizzero).

Francesco parlerà senz'altro di guerra e pace con il francese Emmanuel Macron (ma è probabile che gli faccia anche presente il malcontento per il diritto all'aborto in costituzione e il fine vita), con il canadese Justin Trudeau, e, ovviamente, con il cattolico Joe Biden: le posizioni tra Washington e Vaticano non collimano ma facilmente entrambi valorizzeranno le convergenze.

(...) Bergoglio ha elogiato apertamente l'impegno per la pace in Ucraina, il turco Recep Tayyip Erdogan, che il Papa considera un player chiave per la pace a Gerusalemme, e il suo amico Luis Inacio "Lula" da Silva, con il quale oggi condivide la stessa visione sulla pace nel mondo, nonché alcune intemperanze verbali su Russia e Ucraina.

Non scontato, infine, l'incontro con Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazionale

