“MI HANNO MANDATO UNA TESTA DI CAMMELLO DAL QATAR” – FIORELLO TORNA SULLA POLEMICA MONDIALI: “MI SONO TROVATO L'AD FUORTES SOTTO CASA, LA RAI MI HA DETTO CHE I DIRITTI ERANO STATI COMPRATI PRIMA DELLA MANCATA QUALIFICAZIONE DELL'ITALIA" - JOVANOTTI CI METTE IL CARICO: "CI SONO STATI POSTI PEGGIORI DEL QATAR: LA VIRGINIA AI TEMPI DELLA SCHIAVITÙ" – POI FIORELLO DIFENDE LA MELONI ATTACCATA PER AVER PORTATO LA FIGLIA AL G20: "E’ SESSISMO…” – VIDEO

Fiorello continua a cavalcare con ironia la polemica nei confronti dei campionati in Qatar e non perde occasione di commentare anche la storia di Giorgia Meloni a Bali con la figlia. Dopo aver scherzato sul fatto di essersi trovato nel letto "una testa di cavallo... di bronzo" e l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes sotto casa, oggi ha cercato un po' di amici al telefono durante Aspettando Viva Rai 2, l'appuntamento quotidiano in diretta alle 7.15 sul suo profilo Instagram e a seguire su RaiPlay, in attesa della partenza ufficiale il 5 dicembre di Viva Rai2! sulla seconda rete.

Prima la lettura dei giornali in cui ha ripreso la polemica su Giorgia Meloni e la figlia in Qatar e ha ricordato che la premier è stata babysitter della figlia di Fiorello che oggi ha quasi trent'anni, Olivia ("Donna Giorgia se ti dovesse ricapitare un altro G20 per la prossima volta mi candido io per occuparmi di tua figlia, prendo tre euro l'ora... sarò il tuo depuTATO"). 'Meloni fa la madre. Non si può polemizzare su questo, basti pensare ad altri capi di Stato che si sono portati dietro intere famiglie. Che Berlusconi non si portava nessuno?... figli, nipoti. Prodi? Draghi? Si portava Di Maio e la balia di Di Maio".

Poi lo showman ha chiamato al cellulare Fedez, lo stesso Fuortes e infine Jovanotti. Che gli ha risposto dalla sua casa di Cortona, i capelli dritti, come appena uscito dal letto. Jovanotti, che ha consegnato la sua sigla per il programma ("la sentiremo a dicembre" ha promesso Fiorello), ha detto in diretta: "Pensavo proprio a te... ieri ho chiuso il mio nuovo disco che esce il 9 dicembre (Il disco del sole, ndr). Oggi mi godo la giornata e vado in bicicletta". Poi Jovanotti ha fatto vedere il panorama dalla finestra sulla campagna toscana e Fiorello ha commentato: "Ci credo che poi scrivi belle canzoni, guarda dove stai".

Poi chiacchierando con Jovanotti è tornato a parlare del Qatar e dei mondiali di calcio che si inaugurano il 20 novembre e riprendendo la polemica dei giorni scorsi ha detto a Jovanotti: "Se parli bene del mondiale sui social vitto e alloggio gratis e anche soldi... Che poi il Qatar è un bel posto, ci stanno belle persone... Diritti umani? E vabbé non dobbiamo esagerare". Jovanotti è stato al gioco e ha commentato: "Ci sono stati posti peggiori: la Virginia ai tempi della schiavitù".

