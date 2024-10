Estratto da www.repubblica.it

https://www.repubblica.it/politica/2024/10/13/news/berlusconi_ruby_rubacuori_scandalo_bunga_bunga-423552529/

RUBY RUBACUORI INTERVISTATA DAL NEW YORK TIMES

Come sarebbe la sua vita se non avesse mai incontrato Silvio Berlusconi? Se lo chiede “tutte le notti” Karima el-Mahroug, o meglio conosciuta con il soprannome di "Ruby Rubacuori’. Quattordici anni fa è finita al centro dello scandalo ‘Bunga Bunga’. Il fondatore di forza Italia, all'epoca primo ministro italiano, è stato accusato di averla pagata per fare sesso durante le feste organizzate nella villa di Arcore e di aver comprato poi il suo silenzio.

Il New York Times con un articolo ricostruisce la vicenda, dai festini ai processi, raccontando la ‘nuova’ vita di Karima […] "Mi ha rovinato la vita", ha detto la scorsa settimana mentre si preparava ad affrontare un'altra udienza in tribunale. “Quell'udienza […] potrebbe stabilire se il caso contro di lei nello scandalo verrà archiviato o andrà avanti, tenendo la sua vita sospesa.

karima el mahroug in arte ruby rubacuori discoteca paradiso 14

Lei e altre donne coinvolte nel caso sono state accusate di aver coperto il signor Berlusconi e di aver ricevuto denaro per le loro presunte bugie in tribunale per proteggerlo”, scrive il New York Times.

Karima el-Mahroug ha riconosciuto di aver partecipato alle feste in casa Berlusconi “ricevendo circa 40.000 euro, oltre a gioielli. Ma nega di aver infranto qualsiasi legge e attribuisce il suo comportamento alla sua giovinezza e al bisogno di denaro dopo un'infanzia difficile” […]. E ora a più di un anno dalla sua morte, Berlusconi resta un presenza ingombrante e difficile da dimenticare per la 31enne […].

[…] Karima, arrivata da bambina in Italia dal Marocco, “ha trascorso quasi metà della sua vita come oggetto di ossessione mediatica mentre tre diversi processi relativi ai partiti del signor Berlusconi si sono fatti strada nel sistema giudiziario. Tutti i casi giudiziari portano il suo soprannome, Ruby”.

BERLUSCONI RUBY BUNGA BUNGA

Qui il giornale americano ricostruisce i tre processi. Nel primo processo, il fondatore di Forza Italia è stato accusato di aver pagato per fare sesso con el-Mahroug, allora 17enne, “e di aver abusato del suo ufficio per nasconderlo. Inizialmente è stato dichiarato colpevole, ma in seguito è stato assolto per mancanza di prove.

Nel secondo, diversi soci di Berlusconi sono stati condannati per favoreggiamento della prostituzione tramite il procurare donne per le feste di Bunga Bunga. L'ultimo processo, incentrato sulle accuse di hush money, coinvolge circa 20 donne, tra cui Karima. Le donne sono state assolte da un tribunale inferiore per motivi procedurali, ma i procuratori di Milano hanno fatto ricorso contro la decisione. L'udienza di lunedì affronterà tale ricorso”, ricorda il Nyt.

karima el mahroug a porta a porta 14

"Mi hanno uccisa per arrivare a lui – ha detto la signora el-Mahroug – Sono stata etichettata come prostituta bambina. Ed è una parola che ti porti dietro come un marchio per sempre". Per lei il processo doveva avere il nome di Berlusconi perché era “stato lui l'artefice di tutto questo", riportando ancora le parole di Karima.

Che dopo lo scandalo […] è diventata mamma di una bambina, Sofia (ora 12enne e che lei dice di aver preparato a eventuali prese in giro) avuta dal compagno quando aveva 19 anni a Genova. “Conoscere Berlusconi mi è costato molto", ha detto. Poi “la relazione con un uomo che gestisce un ristorante di cibo salutare lì e l’apertura di una clinica di bellezza che si concentra su iniezioni di Botox e filler, quello che lei chiamava il suo lavoro da sogno. Ma lo scandalo la segue”, scrive ancora il New York Times.

karima el mahroug a porta a porta 34 karima el mahroug a porta a porta 7 karima el mahroug in arte ruby rubacuori discoteca paradiso 6 RUBY karima el mahroug a porta a porta 36 karima el mahroug in arte ruby rubacuori discoteca paradiso 3 karima el mahroug in arte ruby rubacuori discoteca paradiso 5